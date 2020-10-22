Новий Duster став ідеальним авто для дачників і аграріїв

У Румунії представили пікап на базі Dacia Duster другого покоління. Таким чином, популярний бюджетний кросовер пристосували для господарських перевезень.

Розробила машину румунська компанія Romturingia, яка спеціалізується на переобладнанні моделей Dacia на спецавтомобілі. Кілька років тому вона зробила вже подібне з "Дастер" першого покоління (тоді було випущено 500 таких машин), і ось тепер переробила схожим чином другу генерацію моделі, пише Carscoops.

Новий Duster Pick-Up отримав одинарну кабіну, яка розрахована на водія та одного пасажира. Довжина багажного відділення становить 165 см, об'єм – 1000 литров, а вантажопідйомність – 500 кг. При довжині у 4341 мм Duster Pick-Up на 19 мм коротший за стандартний Duster, але при цьому має більший кліренс – 224 мм (+14 мм).

Технічна частина пікапа "Дастер" – , дизельний двигун 1.5 Blue dCi потужністю 115 к.с. і 260 Нм, 6-ступінева механічна коробка передач і привід 4x4. Спочатку пікап Duster буде доступний тільки в базовому кольорі Glacier White і зі стандартними 16-дюймовими колесами. Також в оснащення моделі увійшли передні і бічні подушки безпеки, системи допомоги при рушанні на підйомі та спуску, ESP, ABS і EBD.

Вартість новинки в Румунії становить 22 546 євро – це 4 046 євро більше, ніж просять за звичайний Duster Blue dCi 115 4WD Comfort, на якому заснований пікап.

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