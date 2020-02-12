Новий "бюджетник" VW отримає заводську гарантію в 1 млн пробігу

Підрозділ Volkswagen Commercial Vehicles поділився цікавими подробицями щодо нового Caddy, який дебютує вже наступного місяця. Власникам вена запропонують цікаві умови "техпідтримки".

Як з'ясував OBOZREVATEL, для "бюджетної вантажівки" Volkswagen Caddy четвертого покоління буде доступна розширена гарантія – 2+2 роки з лімітом в 1 000 000 кілометрів (в перші два роки пробіг необмежений; до того ж окремо буде доступний гарантійний пакет 2+3 роки). Водночас зі зміною власника в процесі експлуатації машина збереже свій гарантійний супровід.

Перші офіційні зображення VW Caddy 2020. Повністю новинку розсекретять трохи пізніше volkswagen-newsroom.com

Розширена гарантія охоплюватиме всі модифікації, зокрема найпопулярніші версії з автоматичною коробкою передач DSG і повним приводом 4Motion. Однак така послуга не буде безкоштовною і постійною: вона триватиме до серпня 2020 року, а коштуватиме ці пропозиція додаткові 1600 євро до основного цінника транспортного засобу.

Перші офіційні зображення VW Caddy 2020. Повністю новинку розсекретять трохи пізніше volkswagen-newsroom.com

Перші офіційні зображення VW Caddy 2020. Повністю новинку розсекретять трохи пізніше volkswagen-newsroom.com

"Незважаючи на те, що Caddy є найменшим членом нашої родини моделей, він не відстає від своїх великих братів і сестер у питанні витривалості та надійності. Саме тому ми можемо тепер запропонувати його з розширеною гарантією преміумкласу, яка дозволить власникам безтурботно працювати протягом чотирьох років з межею в 1 млн км", – заявив Якуб Шебеста, директор Volkswagen Commercial Vehicles.

Перші офіційні зображення VW Caddy 2020. Повністю новинку розсекретять трохи пізніше volkswagen-newsroom.com

Перші офіційні зображення VW Caddy 2020. Повністю новинку розсекретять трохи пізніше volkswagen-newsroom.com

Новий Volkswagen Caddy поступово наближається до свого дебюту: раніше виробник показав офіційні ескізи моделі, а повністю її розсекретять вже 3 березня на прийдешньому автосалоні Женева-2020. Очікується, що в новому поколінні автомобіль додасть в розмірах, зміниться зовні, але збереже за собою платформу MQB. До лінійки двигунів увійде низка бензинових і дизельних моторів.

Перші офіційні зображення VW Caddy 2020. Повністю новинку розсекретять трохи пізніше volkswagen-newsroom.com

До речі, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, щоб дизайн нового Caddy не розсекретили завчасно, VW замаскував його під "кросовер" Renault.

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