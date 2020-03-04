Новий бюджетний седан Suzuki: з'явилося перше фото

Маленький Suzuki Swift існує не тільки у вигляді п'ятидверного гетчбека, але і в якості класичного седана. Звісно, бюджетного. Оновлену модель Сузукі вперше зловили на фото.

Як з'ясував OBOZREVATEL, компактний седан називається Suzuki Dzire і є одним з найбільш популярних автомобілів індійського ринку. Там він називається Maruti Dzire, по імені підприємства, яке займається його виробництвом.

Дешевий седан Suzuki Dzire 2021 попався на фото вперше gaadiwaadi.com

Від колишньої моделі новий Suzuki, в першу чергу, відрізняється новим "обличчям": інший передній бампер отримав змінене оформлення протитуманок – пластикові вставки навколо них стали більшими і отримали хромовані окантовки.

Передня решітка збільшилася в розмірах і поєдналася з нижнім повітрозабірником. Схоже, оновлення виконали в стилі спортивного Suzuki Swift Sport, який демонструє схожі елементи. Напевно у моделі змінилася графіка фар і задніх ліхтарів.

Сузукі Свіфт Спорт вплинув на дизайн Dzire globalsuzuki.com

Відомо, що новий седан Сузукі будуть оснащувати бензиновим двигуном об'ємом 1,2 л потужністю 90 к.с., який працює в парі з 5-ступеневою механікою або роботизованою КПП.

Зараз Suzuki Dzire виглядає менш спортивно globalsuzuki.com

Салон Suzuki Dzire напевно залишиться без змін globalsuzuki.com

На місцевий ринок новий Сузукі вирушить до кінця року. За колишній седан просять близько 7,9 тис. доларів. Швидше за все, оновлена модель подорожчає несуттєво.

Як розповідав OBOZREVATEL, новий бюджетний кросовер Suzuki здивував містким салоном, яскравим дизайном і привабливою ціною.

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