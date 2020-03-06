Новий Audi A3 здивував дизайном і оснащенням

У перші дні весни концерн Volkswagen представив відразу п'ять "гарячих" моделей – Cupra Leon, Skoda Octavia RS iV, SEAT Leon і VW Golf GTI, але найяскравішим з них вийшов Audi A3 Sportback.

Як повідомляє прес-служба компанії Audi, в березні старутют європейські продажі нового покоління Audi A3 Sportback. Новинка отримала затяту і екстравагантну зовнішність, а також дуже сміливий за своїм дизайном салон.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

Audi вперше представили преміальний компактний хетчбек A3 в 1996 році. Четверте покоління успадкувало багато елементів від більших моделей марки, наприклад, інфоразвлекательную систему, підвіску та системи допомоги водієві.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

За останні роки дизайн автомобілів Audi став більш виразним і емоційним за рахунок гострих граней і простих геометричних форм. Надихнув стилістів легендарний спорткар Audi Quattro, якому не було рівних на ралійних трасах в першій половині 80-х років.

Новий Audi A3 Sportback виділяється масивної облицюванням радіатора Singleframe і великими п'ятикутниками повітрязабірників по краях бампера. Крім того, автомобіль отримав оригінальний малюнок головної оптики з матричними світлодіодними фарами Matrix LED. М'язисті крила і великі виштамповки уздовж кузова підкреслюють спортивний характер новинки.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

Кокпіт A3 Sportback сфокусований на водія. Приладова панель виконана в незвичайному "ламаному" стилі з каскадом елементів, розташованих під різними кутами. У базовій комплектації автомобіль отримав повністю цифрову приладову панель і 10,1-дюймовий тачскрін інформаційно-розважальної системи. Остання може управлятися як традиційним способом, так і за допомогою голосових команд або рухів пальців. В якості опції дисплей може бути більшим, 12,3-дюймовим. Крім того, оперативна інформація проектується безпосередньо на лобове скло на рівні очей водія, причому колір можна налаштувати за своїм бажанням.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

В Європі Audi A3 Sportback спочатку буде доступний з трьома моторами – 1.5 TFSI (150 л.с.) і 2.0 TDI в двох варіантах потужності – 116 і 150 сил. Новинка отримає передній привід і дві коробки передач – 6-ступінчасту "механіку" і 7-ступінчасту S tronic з двома зчепленнями. Пізніше лінійка двигунів і трансмісій буде розширена, в тому числі з'являться версії з фірмовим повним приводом і гібридними силовими агрегатами.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

У базовій версії A3 Sportback оснащується чотирьохважільною задньою підвіскою, а в якості опції пропонуються занижена на 10 мм активна підвіска з індивідуально регульованими амортизаторами або спортивна підвіска, зі зменшеним на 15 мм кліренсом.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

Новий A3 Sportback трохи додав у довжину і ширину, а висота і колісна база збереглися без змін. Залежно від положення спинки задніх сидінь об'єм багажника може варіюватися від 380 до 1200 літрів. Вартість Audi A3 Sportback в Європі стартує з позначки 28 900 євро. Поставок в Україну поки не планується.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Audi представила саму доступну версію кросовера Q7.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!