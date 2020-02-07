Нові електромобілі Opel розпродують зі знижкою 10 000 євро

Нідерландське представництво Opel вирішило розпродати складські запаси електрокарів Opel Ampera-e. У цій країні авто доступне тепер зі значною знижкою.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Opel Ampera-e дебютував ще у 2016 році в ролі "перелицьованої" версії Chevrolet Bolt EV для Європи – це був один із перших "бюджетних" електрокарів, який пропонував за свою привабливу ціну хорошу дальність пробігу. Йому світило велике майбутнє, однак після того, як General Motors продав бренд Opel концерну PSA, на автомобіль була істотна піднята ціна, і його продаж забуксував: для розуміння, в 2019 році в Німеччині було продано всього 120 Ampera-e. До того ж через зміну власника в Opel виникли складнощі з виробництвом цієї моделі, що також позначилося на її перспективах.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Незважаючи на це, Opel Ampera-e, як і раніше, доступний у продажу в Європі, але, на відміну від інших країн (у всякому разі, поки що), в Нідерландах його продають зі знижкою понад 10 000 євро.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Так, якщо раніше версія Business була доступна за 44 799 євро, то зараз вона коштує 34 149 евро. Водночас для модифікації Business Executive компанія Opel знизила ціну до 37 149 евро з 48 449 евро. До речі, на рідному, німецькому ринку електрична "Ампера" доступна зараз від 42 990 євро.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Opel Ampera-e комплектується акумуляторною батареєю на 60 кВт/год, що забезпечує дальність пробігу 423 км за циклом WLTP. Батарея живить електродвигун потужністю 150 кВт (204 к.с.) і крутним моментом 360 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год триває 7,3 секунди.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Зазначимо, що у 2020 році Opel виведе на ринок чотири електрифікованих моделі: плагін-гібрид Grandland X Hybrid4, а також електромобілі Corsa-e, Vivaro-e та електричного наступника Opel Mokka.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL. не так давно Opel представив нову модель – суперника VW Passat.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал