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Нова модель Lada засвітилася під час тестів на заводі ЗАЗ

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2,7 т.
Нова модель Lada засвітилася під час тестів на заводі ЗАЗ

Lada Vesta SW Cross засвітилася на ЗАЗ.

На тестовому майданчику Запорізького автомобільного заводу помітили нову модель Lada. Йдеться про універсал Lada Vesta SW, до того ж у кросоверному виконанні Cross зі збільшеним дорожнім просвітом і пластиковим обвісом.

Про це повідомляє First Gear з посиланням на Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Lada Vesta SW Cross на ЗАЗі.

Lada Vesta SW Cross на ЗАЗі. Фото: Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Очевидно, нову модель "Лада" помітили в межах освоєння великовузлового складання продукції АвтоВАЗ на потужностях заводу в Запоріжжі, Так, як вже писав OBOZREVATEL, раніше ЗАЗ вже почав складати такі моделі, як Lada Niva, Vesta, XRay, Granta і Largus.

Випускає ЗАЗ Лади в межах партнерства з Renault Group, якій, серед іншого, належить АвтоВАЗ.

Lada Vesta SW Cross.

Lada Vesta SW Cross. Фото: wroom.ru

Що ж стосується Lada Vesta SW Cross, зараз цей автомобіль в Україні офіційно не продається, але раніше за нього просили близько 400-480 тис. гривень.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали маловідомий мінівен ЗАЗ.

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