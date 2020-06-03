Нова модель BMW шокувала нереально величезними ніздрями

Компанія BMW представила нове покоління 4-Seris (в кузові G22). Автомобіль демонструє новий напрям стилю марки, який, втім, шокувало як публіку, так і ЗМІ.

Нова "четвірка" БМВ виглядає неоднозначно – і все через фірмові "ніздрі". Вони стали просто величезними. Така решітка радіатора, звичайно, справа смаку, однак в основному громадськість була здивована такому ходу дизайнерів баварської марки.

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

А ось в іншому BMW 4-Series 2021 виглядає без будь-яких питань. Особливо еволюціонував профіль – збільшення довжини пішло на користь пропорціям.

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Що ж стосується салону, то тут, на відміну від екстер'єру, ніяких сюрпризів – він майже що повторює інтер'єр свіжої 3-Series G20, на базі якої купе і побудовано. На передній панелі встановлено приладовий щиток діагоналлю 5,1 дюйма тачскрін мультимедіа на 8,8 дюймів (але за доплату доступні екрани 10,3 і 12,3 дюйма відповідно). У базову комплектацію включена система попередження про ймовірність зіткнення, автоматичне гальмування, контроль за рухом по смузі та ін.

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Від седана 3-Series до трійки перекочували і двигуни – це 2,0- і 3,0-літрові бензинові, а також дизельні мотори мотори потужністю 190 – 375 сил. Трансмісія – 8АКПП; привід може бути переднім або повним залежно від версії. У найпотужнішому виконанні автомобіль набирає "сотню" за 4,5 сек.

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Продажі двухдверкі BMW 4-Series G22 почнуться в жовтні, в наступному році лінійку моделі поповнять кабріолет і чотиридверне купе. У США автомобіль продаватимуть від 46,6 тис. доларів.

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Нова BMW 4-Series (G22) BMW

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW M5 стане електромобілем потужністю понад 1000 сил.

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