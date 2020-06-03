Головна Новини
3 червня • оновлено в 11:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Нова модель BMW шокувала нереально величезними ніздрями

3.1т
Читати матеріал російською

Компанія BMW представила нове покоління 4-Seris (в кузові G22). Автомобіль демонструє новий напрям стилю марки, який, втім, шокувало як публіку, так і ЗМІ.

Нова "четвірка" БМВ виглядає неоднозначно – і все через фірмові "ніздрі". Вони стали просто величезними. Така решітка радіатора, звичайно, справа смаку, однак в основному громадськість була здивована такому ходу дизайнерів баварської марки.

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

А ось в іншому BMW 4-Series 2021 виглядає без будь-яких питань. Особливо еволюціонував профіль – збільшення довжини пішло на користь пропорціям.

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Що ж стосується салону, то тут, на відміну від екстер'єру, ніяких сюрпризів – він майже що повторює інтер'єр свіжої 3-Series G20, на базі якої купе і побудовано. На передній панелі встановлено приладовий щиток діагоналлю 5,1 дюйма тачскрін мультимедіа на 8,8 дюймів (але за доплату доступні екрани 10,3 і 12,3 дюйма відповідно). У базову комплектацію включена система попередження про ймовірність зіткнення, автоматичне гальмування, контроль за рухом по смузі та ін.

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Від седана 3-Series до трійки перекочували і двигуни – це 2,0- і 3,0-літрові бензинові, а також дизельні мотори мотори потужністю 190 – 375 сил. Трансмісія – 8АКПП; привід може бути переднім або повним залежно від версії. У найпотужнішому виконанні автомобіль набирає "сотню" за 4,5 сек.

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Продажі двухдверкі BMW 4-Series G22 почнуться в жовтні, в наступному році лінійку моделі поповнять кабріолет і чотиридверне купе. У США автомобіль продаватимуть від 46,6 тис. доларів.

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Нова BMW 4-Series (G22)

Нова BMW 4-Series (G22)

BMW

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW M5 стане електромобілем потужністю понад 1000 сил.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
BMW нові авто авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги