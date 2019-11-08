Нова Лада Нива: розсекречено інтер'єр позашляховика

Поточне покоління Лада Нива випускають з 1977 року. Архаїчний позашляховик з тих пір не зазнав серйозних оновлень, однак АвтоВАЗ вже довгий час безуспішно мріє про наступника моделі.

Як стало відомо OBOZREVATEL, російський автовиробник подав у базу Федерального інституту промислової власності РФ патентні зображення інтер'єру Lada 4x4, яка стане наступним поколінням Ниви.

Концепт Лада Нива: показані патентні зображення салону fips.ru

Цікаво, що серійний автомобіль отримає інший салон. Зображення демонструють внутрішнє оздоблення концепту Lada Vision 4x4, який вже показували громадськості в 2018 році. Виробничий варіант моделі буде зовсім іншим і зовні.

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Звісно, в компанії хотіли б зберегти стилістику прототипу зовні і всередині, проте дизайн доведеться сильно спростити. В іншому випадку російські покупці просто не зможуть "переварити" високу вартість авто, адже навіть з більш простим дизайном нова Lada Niva суттєво подорожчає.

В інтер'єрі Lada 4x4 виділено місця для чотирьох – не дуже практичне рішення fips.ru

Салон Lada Vision 4x4 fips.ru

Серійний автомобіль всередині вийде іншим, але на даний момент виробничі варіанти не готові. Невідомо, коли це станеться – згодом від нової машини і зовсім можуть відмовитися через скрутне фінансове становище АвтоВАЗу.

Концепт Lada Vision 4x4: серійний позашляховик буде виглядати зовсім по-іншому lada.ru

Lada Vision 4x4 lada.ru

Як би там не було, на патентних зображеннях передня панель демонструє великий дисплей мультимедійної системи, цифровий щиток приладів і вертикальні дефлектори кліматичної системи.

Ескіз передньої панелі Lada Vision 4x4 – щось схоже ми вже бачили ... lada.ru

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Варто відзначити помітну схожість з інтер'єром кросоверу Citroen C5 Aircross – об'єкт натхнення російських дизайнерів очевидний. Ймовірно, в тому числі з цієї причини серійна Лада Нива (якщо вона дійсно з'явиться) буде виглядати інакше.

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