Нова китайська АКБ для електрокарів: пробіг 880 км і ресурс 15 років

Останнім часом деякі автовиробники і сторонні компанії раз у раз представляють або, як мінімум, анонсують революційні батареї для електромобілів. Серед таких виявилася китайська фірма Honeycomb Energy.

Ця компанія не дуже відома в автомобільних колах, однак за її плечима – великий досвід акумуляторних розробок. У цьому напрямку вона працює з 2012 року, а у 2018-му навіть встигла стати незалежним постачальником АКБ. А тепер Honeycomb Energy з гордістю представляє своє нове дітище – батарею, яка здатна забезпечити електрокарам великий запас ходу і має гарну довговічність, а також підвищений рівень безпеки.

Батарея Honeycomb Energy mydrivers.com

Honeycomb Energy розробила дві версії батареї – ємністю 115 Ач (щільність енергії – 245 Вт/кг) і 226 Ач (40 Вт/кг). Останній модель розрахований на запас ходу 880 км, що є досить значним показником. Однак ресурс вражає не менше – обидва модуля розраховані на 15 років експлуатації або ж 1,2 млн км пробігу (для розуміння, у сучасних АКБ в середньому термін служби становить 400-500 тис. км).

Батарея Honeycomb Energy mydrivers.com

Також новий акумулятор має приблизно у 2,5 рази більше циклів заряду/розряду, ніж актуальні аналоги – 2500. Ще одним його плюсом є стійкість до перегріву – під час тестів модуль неодноразово витримував температуру нагрівання в 150°C.

Нарешті, батарея Honeycomb Energy буде ще й дешевшою: вона не містить кобальту – матеріалу, який зараз є найдорожчим металом в електромобілях.

До речі, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зараз Tesla готує до виробництва батарею, яка повинна зробити її електромобілі більш живучими і дешевим одночасно.

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