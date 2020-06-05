Нова Dacia Logan "засвітилася" з таємничим Renault Twingo

Нове покоління Dacia Logan (на українському ринку – Renault Logan) проходить фінальні дорожні тести перед довгоочікуваною прем'єрою.
Крім бюджетного седана Фотошпигуни несподіваною виявили таємничий тестовий Renault Twingo. Обидва автомобілі були сфотографовані неподалік від заводу компанії Dacia в Румунії.
Dacia Logan і Renault Twingo
carscoops.com
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Незважаючи на глибокий камуфляж видно, що Logan отримає облицювання радіатора з хромованим окладом в стилі кросовера Duster і нову світлотехніку. Пропорції і розміри новинки не зміняться, а в основі буде лежати спрощена платформа CMF-B від Renault Clio.
Dacia Logan і Renault Twingo
carscoops.com
Очікується, що в сімействі Logan з'явиться версія з гібридним силовим агрегатом, який вже використовується на Clio E-Tech. Нагадаємо, що сумарна потужність гібридного силового агрегату становить 140 к.с. Крім того, для новинки будуть запропоновані бензиновий 1-літровий трициліндровий мотор і 1,5-літровий турбодизель.
Dacia Logan і Renault Twingo
carscoops.com
Седан Logan і хетчбек Sandero імовірно будуть представлені на міжнародному автосалоні в Парижі в жовтні нинішнього року, а перші товарні екземпляри з'являться в шоу-румах ближче до кінця року.
Dacia Logan і Renault Twingo
carscoops.com
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Dacia Logan і Renault Twingo
carscoops.com
Що ж стосується таємничого Renault Twingo, який супроводжував Logan, то, цілком ймовірно, це був так званий тестовий "мул". Twingo вже пережив плановий рестайлінг в 2019 році, так що під його зовнішністю може ховатися прототип електричного Dacia Spring, прем'єра якого очікується в Європі в 2021 році.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault готує новий бюджетний кросовер.
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