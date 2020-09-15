Всесвітньо відомий шинний виробник, фінська компанія Nokian Tyres, провела онлайн-презентацію нового покоління літніх шин сімейств Hakka і Nordman.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Нові моделі представлені шинами Hakka Green 3 і Hakka Van, а також новинками Nordman SZ2 і Nordman S2 SUV.

Hakka Green 3

У новому поколінні шин сімейства Green використовується концепція Green Sense, за рахунок якої вдалося зменшити гальмівний шлях автомобіля і звести до мінімуму ризик аквапланування. Стабільне, точне і зручне управління забезпечується як на сухому, так і на мокрому покритті.

Гумова суміш Hakka Green Hybrid, розроблена для мінливої літньої погоди, в поєднанні зі спеціально підібраним малюнком протектора забезпечують чудову зносостійкість з перших днів весни до осінніх холодів.

Зносостійкість Hakka Green 3 в порівнянні з колишнім поколінням збільшена на 35%. Залежно від стилю водіння це може означати збільшення терміну служби приблизно на 10 тисяч км пробігу або на один літній сезон. Для більшості типорозмірів Hakka Green 3 клас зчеплення з мокрою дорогою відповідає максимально високому рівню "А" за європейською класифікацією.

Широкий вибір типорозмірів шин Hakka Green 3 (від 13 до 18 дюймів), що забезпечують комфортне і екологічне водіння, особливо добре підходить для сімейних автомобілів малого і середнього розміру. Багато типорозмірів шин спеціально розроблені для новітніх автомобілів з гібридними двигунами і електромобілів. Найбільш поширені індекси швидкості: T (до 190 км/год), H (до 210 км/год) і V (до 240 км/год).

Hakka Van

Для мінівенів і комерційного транспорту компанія Nokian підготувала абсолютно нову модель Hakka Van. Комп'ютерне моделювання, тисячі кілометрів випробувань і експлуатація в реальних умовах роботи допомогли розробити концепцію надійності управління і комфорту.

Для полегшення управління важкими універсальними фургонами протектор зроблений більш жорстким за рахунок довгих ребер, а "прибиральники каміння" на дні канавок зводять до мінімуму потрапляння в шину гострих каменів.

Використання в конструкції боковин арамідного волокна надає шинам Hakka Van додаткову жорсткість і міцність для більш надійного захисту від ударів і порізів.

Широкий асортимент шин Hakka Van включає 21 типорозмір з діаметром від 14 до 18 дюймів з індексами швидкості від R (170 км/год) до H (210 км/год).

Nordman SZ2

Нова високошвидкісна UHP літня шина Nokian Nordman SZ2 забезпечує точну керованість і дозволяє зберігати контроль над автомобілем як на асфальті, так і на гравії.

Гумова суміш протектора Nordman SZ2 розрахована на навантаження, які виникають при русі по дорогах з неякісним покриттям та працює в широкому діапазоні температур. Стійкий до порізів склад також підвищує комфорт водіння за рахунок зменшення шуму при русі по нерівному асфальту.

Розмірний ряд включає 21 типорозмір діаметром від 16 до 20 дюймів з індексами швидкості V (до 240 км/год), W (до 270 км/год) і Y (до 300 км/год).

Nordman S2 SUV

Шини Nokian Nordman S2 SUV створені спеціально для використання на кросовери і позашляховики. Вони забезпечать високий рівень комфорту поїздки навіть на самих нерівних дорогах, а також заощадять паливо. Завдяки високій міцності ця модель відрізняється великим ресурсом.

Асиметричний малюнок протектора підвищує комфорт водіння і робить управління більш точним. Канавки, або ламелі, розташовані на шашках плечових ділянок протектора, різне перетин канавок і шашки протектора різних розмірів з підсилюють елементами забезпечують жорсткість і універсальність протектора і дозволяють йому адаптуватися до різних стилів водіння.

Широкий розмірний ряд націлений на постійно зростаючий ринок позашляховиків і складається з 26 типорозмірів діаметром від 16 до 19 дюймів. Індекси швидкості нової моделі T (до 190 км/год), H (до 210 км/год) і V (до 240 км/год) дозволяють встановлювати шини Nokian Nordman S2 SUV практично на всі популярні моделі позашляховиків. Розмірний ряд також включає в себе кілька спеціальних типорозмірів з маркуванням XL для позашляховиків підвищеної вантажопідйомності.

Нові моделі шин Nokian Tyres стануть доступні для автолюбителів навесні наступного року.

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