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28 лютого • оновлено в 20:37
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Нижче тільки плінтус: в мережі показали ефектну Lada Priora

2.6т
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Нерідко автомобілі марки Lada піддають негарному та навіть "колгоспному" тюнингу. Однак в даному випадку мова йде про дуже грамотне та ефектне доопрацювання автомобіля ВАЗ.

Про незвичайний проект розповів YouTube-канал "Привіт Тачка". Фахівці з тюнінгу взяли топову версію Lada Ptiora (тобто, у неї є електросклопідйомники і підігрів сидінь) та "одягнули" її в боді-кіт в стилі Liberty Walk. Такі автомобілі користуються особливою популярністю в Японії і США, і часто їх роблять на базі спортивних автомобілів або купе. Але герой цієї замітки – звичайний бюджетний російський седан, який знаходиться в Самарі (Росія).

Тюнінг Лада Пріора

Тюнінг Лада Пріора

Скріншот відео

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Lada Priora отримала всі необхідні для такого стилю атрибути: розширювачі колісних арок, великий спойлер і "злі" бампера (обвіс був запозичений у гоночної Priora WTCC). Крім того, у машини відповідні колеса, але, що найцікавіше – пневмопідвіска з регульованим дорожнім просвітом. Якщо автомобіль опустити максимально, колеса майже будуть тертися об арки.

Тюнінг Лада Пріора

Тюнінг Лада Пріора

Скріншот відео

Тюнінг Лада Пріора

Тюнінг Лада Пріора

Скріншот відео

Усередині тюнингованої Пріори – спортивне кермо і сидіння з підсилювачем у вигляді каркаса. Крім того, в рамках проекту був форсований штатний двигун 1.8 – приблизно до 200 к.с.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, схожий проект був реалізований на п'ятидверну версію Лада Нива.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
тюнінг б/к автомобіль Lada ВАЗ
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Это что же - до сих пор РФ машины делает ? А нам тут втирают, что все - Раша только гречу растит .
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