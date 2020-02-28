Нижче тільки плінтус: в мережі показали ефектну Lada Priora

Нерідко автомобілі марки Lada піддають негарному та навіть "колгоспному" тюнингу. Однак в даному випадку мова йде про дуже грамотне та ефектне доопрацювання автомобіля ВАЗ.

Про незвичайний проект розповів YouTube-канал "Привіт Тачка". Фахівці з тюнінгу взяли топову версію Lada Ptiora (тобто, у неї є електросклопідйомники і підігрів сидінь) та "одягнули" її в боді-кіт в стилі Liberty Walk. Такі автомобілі користуються особливою популярністю в Японії і США, і часто їх роблять на базі спортивних автомобілів або купе. Але герой цієї замітки – звичайний бюджетний російський седан, який знаходиться в Самарі (Росія).

Тюнінг Лада Пріора Скріншот відео

Lada Priora отримала всі необхідні для такого стилю атрибути: розширювачі колісних арок, великий спойлер і "злі" бампера (обвіс був запозичений у гоночної Priora WTCC). Крім того, у машини відповідні колеса, але, що найцікавіше – пневмопідвіска з регульованим дорожнім просвітом. Якщо автомобіль опустити максимально, колеса майже будуть тертися об арки.

Тюнінг Лада Пріора Скріншот відео

Тюнінг Лада Пріора Скріншот відео

Усередині тюнингованої Пріори – спортивне кермо і сидіння з підсилювачем у вигляді каркаса. Крім того, в рамках проекту був форсований штатний двигун 1.8 – приблизно до 200 к.с.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, схожий проект був реалізований на п'ятидверну версію Лада Нива.

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