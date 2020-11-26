Жодного холостого ходу: як правильно прогрівати автомобіль

Багатьом автомобілістам добре відомо, що холод і машина між собою дружать погано. І щоб підготувати свого "залізного коня" до поїздки, часто його прогрівають. Однак мало хто з водіїв робить це правильно.

AutoOboz розповідає про те, чому знаменитий прогрів на холостому ходу насправді безглуздий і як правильно все ж прогрівати автомобіль перед поїздкою.

Міф про користь прогріву на холостому ходу

Багато водіїв всю зиму дотримуються встановленого ритуалу: спочатку заводять машину, вмикають обігрів і дають двигуну попрацювати кілька хвилин на холостому ходу, одночасно очищаючи машину від снігу і зіскрібаючи полій з вікон. Однак це не має нічого спільного з правильним прогревом двигуна, і ось чому.

Прогрів автомобілів на холостому ходу з'явився ще тоді, коли машини оснащувалися карбюраторними двигунами. Як нескладно здогадатися, це було давно, ще у минулому столітті. Тут вирішальне значення мала робота з дросельною заслінкою. Дійсно, холодний карбюраторний двигун може відмовитися працювати на морозі, саме тому його і прогрівали. А от сучасні мотори, які вже оснащені інжекторами, не мають з цим проблем. У випадку з ними подача паливної суміші збільшується навіть без натискання на дросельний важіль, і їхня робота практично однакова як в холодну, так і теплу погоду. Навпаки, простій та холостий хід можуть навіть зашкодити двигуну: надлишок бензину в такому стані може привести до пошкодження масляної плівки на стінках циліндрів, водночас існує ризик поступового попадання палива в оливу, що загрожує погіршенням його мастильних властивостей.

Водночас не варто забувати, що двигун – не єдиний важливий компонент автомобіля. Поки машина не рушить, всі інші агрегати, такі як коробка передач, будуть холодними, навіть якщо стояти на холостому ходу протягом години. І це не кажучи вже про непотрібної витраті пального і часу.

Так як же прогрівати двигун правильно?

Ідеально запустити двигун і дати йому попрацювати кілька секунд, щоб масло потрапило в усі кутки і механічні компоненти. Після цього більше немає сенсу чекати – можна сміливо рухатися в дорогу. І ось тут вже настає момент правильного прогріву мотора – за допомогою тихої, повільної їзди.

У перші хвилини потрібно намагатися підтримувати якомога нижчу швидкість, уникати динамічного водіння і швидкого прискорення. Недоцільно розганяти машину більш ніж на 3000 об / хв. Через якийсь час автомобіль повністю прогріється, зокрема, і його трансмісійне масло, після чого вже можна набирати обертів.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про те, як в Україні обманюють перекупники авто і назвав способи, як від них можна захиститися.