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23 жовтня • оновлено в 12:03
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Nissan представив преміальний електромобіль з автопілотом — офіційні фото

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У секторі електромобілів Nissan завжди на слуху завдяки своїй масової моделі Ніссан Ліф.

Тепер лінійка японських EV розшириться за рахунок Nissan Ariya 2020. Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новий кросовер Ніссан отримав деякі компоненти силової установки від молодшого Nissan Leaf.

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

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Але це не завадило новинці виявитися більш потужним авто. Повнопривідний SUV оснащений двома електромоторами неназваної сумарної потужності, які дозволяють розганятися до 100 км/год швидше 5 с.

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Заявлений запас ходу — 480 км, розрахований за суворою методикою Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), яке завжди публікує близькі до дійсності результати.

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Зовні новий електромобіль не схожий на інші моделі бренду, але за габаритами близький до кросовера Nissan X-Trail. Довжина / ширина / висота складають 4600 мм / 1920 мм / 1630 мм відповідно.

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Дизайн виконаний в дусі купе-кросоверів з обтічним силуетом, вузьким боковим склінням і динамічним нахилом задніх стійок.

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Інтер'єр також виглядає незвичним для Ніссан. Проста і лаконічна передня панель отримала дерев'яне оздоблення, в яку вбудовані сенсорні перемикачі. Увагу привертає і великий центральний дисплей інформаційно-розважальної системи, який об'єднаний з цифровим щитком приладів.

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Електричний Nissan Ariya 2020

Електричний Nissan Ariya 2020

www.nissan-global.com

Також автомобіль отримав просунуту систему автопілота для швидкісних трас, яка дозволяє не тримати руки на кермі, але за допомогою камер стежить за поглядом водія, який повинен постійно дивитися на дорогу.

Поки Nissan Ariya 2020 носить статус концепту, але в серійне виробництво цей SUV може відправитися вже через рік.

OBOZREVATEL раніше розповідав, що в подальшому варто очікувати ще більше нових кросоверів:

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Теми
Новини автосвіту Новини
Місце
Японія Токіо
Теги
авто електромобілі новини Nissan
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