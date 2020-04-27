Головна Новини
27 квітня • оновлено в 21:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Nissan показав свою найдешевшу модель

2.2т
Читати матеріал російською

Бюджетний підрозділ Nissan – Datsun – підготував оновлений redi-GO. На даний момент найдешевша модель оцінена в 3700 доларів, але тепер машина може злегка подорожчати.

Компактний гетчбек довжиною до 4 м отримав зовсім інший дизайн передньої частини з новими вузькими фарами, великою решіткою та Г-подібними денними ходовими вогнями. У порівнянні з колишнім автомобілем новий виглядає набагато агресивнішим.

Новий Datsun redi-GO

Новий Datsun redi-GO

datsun.com

Форма задніх ліхтарів не змінилася, але в них, можливо, змінилася графіка. Також невідомо, що сталося з заднім бампером. У салоні очікуються покращені оздоблювальні матеріали та оновлена мультимедійна система.

Новий Datsun redi-GO

Новий Datsun redi-GO

datsun.com

Моторна лінійка залишилася. На вибір будуть доступні трициліндрові двигуни об'ємом 0,8 л та 1 л. Ці агрегати модернізували для відповідності сучасним екологічним стандартам, тому потужність могла трохи збільшитися. На даний момент віддача становить 54 к.с. та 68 к.с. відповідно.

Datsun redi-GO до оновлення

Datsun redi-GO до оновлення

datsun.com

Datsun redi-GO до оновлення

Datsun redi-GO до оновлення

datsun.com

Можливо, після рестайлінгу ціни переглянуть, і Datsun redi-GO трохи подорожчає з $3700. Проте навряд чи підвищення вийде за межі пари сотень доларів. Традиційно, модель залишиться ексклюзивом для індійського ринку.

Салон Datsun redi-GO до оновлення

Салон Datsun redi-GO до оновлення

datsun.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про кросовер Nissan X-Trail 2021, зовнішність якого вже розсекречена.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Datsun Nissan бюджетний автомобіль нові авто авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19: це ще не кінець.

  • В Італії та Великобританії заявили про рекорди в боротьбі з коронавірусом.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги