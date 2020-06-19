Німець похвалився своєю Skoda Octavia Tour з пробігом 1 млн км

Марек Зіомек з Німеччини показав свою Skoda Octavia 4X4 1.9 TDI першого покоління. Його дизельний універсал виявився довгожителем – на даний момент на одометрі автомобіля майже 1 000 000 км.

Як розповів автовласник, щодня через роботу йому доводиться долати великі відстані. І в цьому йому якраз допомагає Октавія: вже зараз пробіг машини стновить 912 373 км. Після проходження позначки в 1 млн км Марек буде прагнути до іншого рекордного показника – неабияких 2 млн км.

Skoda Octavia Tour з пробігом 1 млн км

Господар жартує, що Шкода - його "друга дружина", оскільки він провів з нею тисячі годин.

Skoda Octavia Tour з пробігом 1 млн км

Цікаво, що як для свого пробігу машина виглядає чудово. Ніяких проблем з двигуном або підвіскою не було, обслуговування торкнулося лише деяких незначних дрібниць.

Нещодавно дизельний універсал Марека був виставлений на огляд в одному з автосалонів Skoda – офіційний представник хотів наочно показати потенційним клієнтам, що Октавія – це надійний, "невмирущий" автомобіль. Однак "простий" був недовгим, оскільки власнику знову потрібно було вирушати в дорогу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж новеньку Skoda, якою майже три десятка років.