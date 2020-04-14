Незвичайний кабріолет Chevrolet опинився рестомодом

Один з американських дилерів пропонує на продаж незвичайний екземпляр Chevrolet Corvette С2.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

Вам не здається, що автомобіль виглядає якось незвично? Насправді, це зовсім не друге покоління культового американського спорткара, а рестомод, тобто сучасний автомобіль, виконаний в ретро стилі.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

Оригінальний Corvette Stingray Convertible 1967 року chevrolet.com

Будівництвом таких цікавих машин займається каліфорнійська компанія Classic Reflection Coachworks. Цей Corvette виконаний в стилі моделі С2 1967 року. Але насправді під елегантним кузовом ховається модель шостого покоління, виготовлена в 2011 році.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

У своїй роботі майстра CR Coachworks використовують кузовні панелі з вуглепластика. Салон практично нічим не відрізняється від звичайного С6.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

Тут є все необхідне для комфортного драйву, включаючи бесключевий доступ, мультимедійну систему з кольоровим дисплеєм, підігрів сидінь з електроприводом та інші опції від звичайного С6.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

CR Coachworks пропонує аналогічні автомобілі за ціною від $165 тисяч (включаючи вартість "донорського" C6). А героя нашої розповіді оцінили в $148777 з урахуванням того, що модель вже була в експлуатації.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

Автомобіль оснащений 436-сильним мотором LS3 V8 і 6-ступінчастим "автоматом". За 9 років експлуатації репликар "набігав" по американських дорогах близько 19 тисяч км.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6 sterlingbmw.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, італійська компанія вирішила перетворити оетро-кабріолет Alfa Romeo в електромобіль.

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