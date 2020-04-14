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14 квітня • оновлено в 20:07
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Незвичайний кабріолет Chevrolet опинився рестомодом

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Один з американських дилерів пропонує на продаж незвичайний екземпляр Chevrolet Corvette С2.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

Вам не здається, що автомобіль виглядає якось незвично? Насправді, це зовсім не друге покоління культового американського спорткара, а рестомод, тобто сучасний автомобіль, виконаний в ретро стилі.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

Оригінальний Corvette Stingray Convertible 1967 року

Оригінальний Corvette Stingray Convertible 1967 року

chevrolet.com

Будівництвом таких цікавих машин займається каліфорнійська компанія Classic Reflection Coachworks. Цей Corvette виконаний в стилі моделі С2 1967 року. Але насправді під елегантним кузовом ховається модель шостого покоління, виготовлена в 2011 році.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

У своїй роботі майстра CR Coachworks використовують кузовні панелі з вуглепластика. Салон практично нічим не відрізняється від звичайного С6.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

Тут є все необхідне для комфортного драйву, включаючи бесключевий доступ, мультимедійну систему з кольоровим дисплеєм, підігрів сидінь з електроприводом та інші опції від звичайного С6.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

CR Coachworks пропонує аналогічні автомобілі за ціною від $165 тисяч (включаючи вартість "донорського" C6). А героя нашої розповіді оцінили в $148777 з урахуванням того, що модель вже була в експлуатації.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

Автомобіль оснащений 436-сильним мотором LS3 V8 і 6-ступінчастим "автоматом". За 9 років експлуатації репликар "набігав" по американських дорогах близько 19 тисяч км.

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6

sterlingbmw.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, італійська компанія вирішила перетворити оетро-кабріолет Alfa Romeo в електромобіль.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини ретро рестомод Chevrolet
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