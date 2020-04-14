Незвичайний кабріолет Chevrolet опинився рестомодом

Один з американських дилерів пропонує на продаж незвичайний екземпляр Chevrolet Corvette С2.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
Вам не здається, що автомобіль виглядає якось незвично? Насправді, це зовсім не друге покоління культового американського спорткара, а рестомод, тобто сучасний автомобіль, виконаний в ретро стилі.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
Оригінальний Corvette Stingray Convertible 1967 року
chevrolet.com
Будівництвом таких цікавих машин займається каліфорнійська компанія Classic Reflection Coachworks. Цей Corvette виконаний в стилі моделі С2 1967 року. Але насправді під елегантним кузовом ховається модель шостого покоління, виготовлена в 2011 році.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
У своїй роботі майстра CR Coachworks використовують кузовні панелі з вуглепластика. Салон практично нічим не відрізняється від звичайного С6.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
Тут є все необхідне для комфортного драйву, включаючи бесключевий доступ, мультимедійну систему з кольоровим дисплеєм, підігрів сидінь з електроприводом та інші опції від звичайного С6.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
CR Coachworks пропонує аналогічні автомобілі за ціною від $165 тисяч (включаючи вартість "донорського" C6). А героя нашої розповіді оцінили в $148777 з урахуванням того, що модель вже була в експлуатації.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
Автомобіль оснащений 436-сильним мотором LS3 V8 і 6-ступінчастим "автоматом". За 9 років експлуатації репликар "набігав" по американських дорогах близько 19 тисяч км.
Репліка Chevrolet Corvette 1967 на базі сучасного С6
sterlingbmw.com
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, італійська компанія вирішила перетворити оетро-кабріолет Alfa Romeo в електромобіль.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".