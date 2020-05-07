Американські фани марки Porsche виявили унікальну колекцію Porsche, причому всі автомобілі виключно білого кольору.

Незвичайну колекцію Porsche виявили в США carscoops.com

У деяких людей дійсно специфічні смаки в автомобілях. Є люди, які колекціонують автомобілі певної марки, хтось збирає американську класику або спортивні боліди, а є людина, яка віддає перевагу тільки білим машинам.

Цей колекціонер живе в США і збирає він автомобілі марки Porsche. Нещодавно він показав своє унікальне зібрання ентузіастам Porsche Club of America.

Колекція нараховує близько 70 білих Porsche carscoops.com

Колекція нараховує близько 70 білих Porsche, що охоплюють всю історію німецького автовиробника. Тут є все, від Porsche 356 і 911 всіх поколінь, до моделей 968 і 944 з переднім розташуванням двигуна. Колекція включає в себе навіть два трактори Porsche Diesel Junior. Без сумнівів, це одна з найбільших в світі колекцій спорткарів знаменитого німецького бренду.

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