Незатребувані: тисячі нових Toyota складують під відкритим небом

Через пандемію коронавірусу та карантин, що за ним послідував, автомобільний транспорт сильно просів вузатребуваності. Як наслідок, непотрібні машини змушені простоювати на різних майданчиках – навіть тих, які не дуже пристосовані для зберігання.

Наприклад, такими майданчиками є спортивні стадіони в Каліфорнії. На тлі спалаху COVID-19 вони не працюють за призначенням, тому зараз з них зробили гігантські парковки.

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

За даними Los Angeles Times, стадіони "Доджер" і "Енжел Анахайма", а заодно і іподром Санта Аніта, заповнили тисячі машин – тут зберігаються нові автомобілі Toyota, які доставили з Японії, але так і не доставили дилерам, а також машини прокатних фірм і каршерінга – останніми часто користувалися туристи і, зі зрозумілих причин, ці "залізні коні" також виявилися незатребуваними. В якості своїх слів видання опублікувало вражаючі фото імпровізованих стоянок, зроблені з висоти пташиного польоту – їх вид відверто вражає.

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Показово, що у Тойоти поблизу є логістичний склад, який знаходиться в порту Лонг-Біч, проте він вже переповнений – знову таки, через заблоковані постачання. Тому японської компанії довелося брати в оренду стадіони та прилеглі до них парковки.

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

Стадіони, забиті автомобілями latimes.com

До речі, зі схожою ситуацій зіткнулися британські компанії Jaguar Land Rover і MINI. Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, свою продукцію, що не дісталася до дилерів, вони зберігають на колишній базі військово-повітряних сил Великої Британії.

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