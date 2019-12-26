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26 грудня • оновлено в 20:07
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Несподіваним фіналом закінчився проект створення копії Lamborghini

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Американський шанувальник італійського бренду побудував копію купе Lamborghini Aventador за допомогою 3D-принтера, але замість нього в гаражі виявив на Різдво справжній суперкар.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американець Стерлінг Бекуса і його 12-річний син Ксандер витратили майже два роки на створення точної копії Aventador SV в своєму гаражі в Ері, штат Колорадо, США, використовуючи 3D-принтер. Яке ж було їх здивування, коли за кілька днів до Різдва батько і син виявили у гаражі справжній чорний Aventador S замість їх точної моделі.

Майже два роки пішло на створення Lamborghini Aventador за допомогою 3D-принтера

Майже два роки пішло на створення Lamborghini Aventador за допомогою 3D-принтера

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Своїм проектом вони довели, що є найбільш затятими любителями італійського бренду. Старання ентузіастів не залишилися непоміченими, а завдяки підтримці компанії Lamborghini, батько з сином тепер насолоджуються справжнім суперкаром.

Поява в гаражі справжнього Lamborghini Aventador шокував все сімейство

Поява в гаражі справжнього Lamborghini Aventador шокував все сімейство

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"Компанія Automobili Lamborghini проти будь-якої спроби підробки. Проте, реальна історія такої справжньої пристрасті заслуговує на згадку, тому ми вирішили розповісти про проект Стерлінга і Ксандера в різдвяному відео 2019 року", – коментує Катя Бассі, директор з маркетингу та комунікацій Automobili Lamborghini .

Раніше OBOZREVATEL розповів, як перевезти новорічну ялинку на суперкарі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
суперкар Lamborghini новини авто
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