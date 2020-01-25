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25 січня • оновлено в 11:28
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Автобуси ЛАЗ у США: у мережі показали вражаючу колекцію

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У США зібрали неймовірну колекцію українських автобусів ЛАЗ, причому вся робота була виконана однією людиною. Щоправда, мова їде не про справжні експонати, а масштабні моделі.

Унікальну колекцію ЛАЗів зібрав українець Роман Грудінін. Зараз він живе в Штатах і працює в американському підрозділі Volvo, тоді як раніше він працював Львом автобусному заводі.

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

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Судячи з фотографій, які опублікувала спільнота Українські автомобілі у Facebook, колекція налічує десятки різних моделей: машини серії ЛАЗ-Україна, ЛАЗ-699, ЛАЗ-699Р Турист, ЛАЗ-4207, NeoLAZ-12 та ін. Масштаби – найрізноманітніші, а самі моделі – від дуже деталізованих то звичайних макетів.

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Вся експозиція знаходиться в одній кімнаті, при цьому окрім самих машин тут є довідкова література по ЛАЗах, оригінальні деталі від автобусів (на кшталт приладової панелі та керма) пам'ятні медалі, значки та поштові марки із символікою заводу; по центру знаходиться макет заводу ЛАЗ – з цехами і прилеглою територією. Не обійшлося також і без будніх днів Львівського автобусного заводу: в колекцію увійшли посвідчення співробітників підприємства, різні нагороди за досягнення, фотоальбоми та навіть таблички з дверей кабінетів.

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Колекція автобусів ЛАЗ у США

Українські автомобілі, Facebook

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL, публікував фото величезного автобусного парку, який опинився занедбаним. Знаходиться він в Києві.

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Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
ЛАЗ ретро автобус
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Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Сколько коммунизма на квадратный метр, сжечь коктелем гидности!!!
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