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30 квітня • оновлено в 16:47
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Не тільки Жигулі: звідки у ДАІ СРСР взявся Porsche 911

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Основу автопарку ДАІ СРСР у 1970-1980-х роках становили масові седани ВАЗ-2101 і ГАЗ-24 Волга. Однак були серед службових авто радянських даішників і дуже екзотичні машини.

Одним з таких автомобілів – спорткар Porsche 911 Targa. Так, часом в Радянському Союзі не соромилися використовувати "досягнення капіталізму", як би це цинічно не звучало.

Звичайний Porsche 911 Targa 1974 модельного року

Звичайний Porsche 911 Targa 1974 модельного року

amklassiek.nl

Відтворити повну картину появи Porsche у радянській міліції досить складно – матеріали щодо цього проекту досі засекречені, а в інтернеті можна знайти лише обривисті дані, які нерідко суперечать одні одному. Проте, деяку картинку все ж скласти можна.

Згадка Porsche 911 радянської міліції у журналі

Згадка Porsche 911 радянської міліції у журналі

popmech.ru

Достовірно відомо що, що Porsche 911 поповнив ряди автопарку МВС СРСР нааприкінці 1970-х років. Деякі джерела стверджують, що у радянської міліції було два Порше – вони посилаються на фото, на яких автомобіль фігурує з різними номерами, іншим "розфарбуванням" та зміненим обладнанням. Однак у цю теорію віриться з натяжкою: на знімках зображений один і той самий автомобіль в одній і тій самій комплектації, зовнішній вигляд якого могли змінювати в залежності від його призначення (про це трохи нижче).

Як би там не було, але один Porsche 911 Targa точно був у радянської міліції. Вперше про цей спорткар стало відомо, коли його показали на черговій міжнародній виставці поліцейського обладнання – машина дебютувала у міліцейському розфарбовуванні та маячками.

Єдине фото Porsche, де є напис ДАІ на кузові. Пізніше її приберуть

Єдине фото Porsche, де є напис ДАІ на кузові. Пізніше її приберуть

car.ru

Швидше за все, для експозиції автомобіль підготували заздалегідь. Але звідки ж він взявся в принципі? За однією з версій, Porsche був офіційно куплений Радянським Союзом у виробника, але інша версія цікавіша – подейкують, що 911-й дістався МВС від Леоніда Брежнєва. Генсек обожнював автомобілі, однак вони йому швидко набридали і "йшли по руках".

А тут у машини вже інша розфарбування. Крім того, видно радянські номерні знаки

А тут у машини вже інша розфарбування. Крім того, видно радянські номерні знаки

car.ru

Відразу після виставки Porsche передали ДАІ – машина вирушила до підрозділу, підконтрольне особисто Начальнику Головного Управління ДАІ МВС СРСР (на той момент цю посаду займав генерал-лейтенант міліції Валерій Лук'янов). Великі начальники любили хороші автомобілі.

Той самий Порше, але вже на балансі АЗЛК. Міліцейське обладнання демонтовано, номера - внутрішньозаводські

Той самий Порше, але вже на балансі АЗЛК. Міліцейське обладнання демонтовано, номера - внутрішньозаводські

popmech.ru

Через якийсь час спорткар передали заводу АЗЛК для вивчення та випробувань. З нього зняли "лівреї" і міліцейське обладнання, після чого відправили на полігон. Далі історія автомобіля, на жаль, обривається.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як FIAT допрацював ГАЗ-24, проте СРСР вирішив відмовитися від запуску оновленої Волги в серію.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Porsche СРСР Історія ретро авто
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