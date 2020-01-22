Названо ТОП-10 країн із найгіршими водіями

У багатьох країнах культура водіння помітно "кульгає": водії нерідко порушують ПДР, тим самим провокуючи серйозні аварії, зокрема зі смертельними наслідками.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) постійно збирає дані з усіх питань, що стосуються благополуччя країн. Зокрема, світову статистику із дорожньо-транспортних пригод та смертей на дорогах. У кінцевому підсумку для кожної країни ВООЗ розраховує кількість випадків смерті на дорогах на 100 000 населення у рік. Як повідомляє auto.blitz.bg, в останні роки у Великій Британії під колесами авто в середньому гине 4 людини на 100 000 осіб, а у США цей показник перевищує 11 людей на 100 000 осіб.

wall-street.com

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Але є держави, де це співвідношення просто величезне. Нижче представлений ТОП-10 країн з найнебезпечнішими та найгіршими водіями, які часто не дотримуються правил дорожнього руху та стають причиною серйозних аварій.

В яких країнах найгірші водії

Ніуе: 68,3 Домініканська Республіка: 41,7 Таїланд: 38,1 Венесуела: 37.2 Іран: 34.1 Нігерія: 33,7 Ірак: 31,5 Гвінея-Бісау: 31.2 Оман: 30.4 Чад: 29,7

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