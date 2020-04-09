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9 квітня • оновлено в 17:20
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Названо переможців щорічного конкурсу "Автомобіль світу"

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Цього року журі з 86 автомобільних журналістів з 24 країн світу підвели підсумки престижного конкурсу World Car of the Year 2020. У головній номінації перемогу здобув кросовер Kia Telluride.

Kia Telluride став "Автомобілем світу" 2020

Kia Telluride став "Автомобілем світу" 2020

kia.com

Відразу дві нагороди в цьому році дісталися компанії Kia. Крім кросовера Kia Telluride, що став абсолютним переможцям, ще одна нагорода присуджена Kia Soul EV в категорії "Кращий міський автомобіль".

Kia Soul EV удостоєний нагороди WCOTY 2020 на номінації "Міський автомобіль"

Kia Soul EV удостоєний нагороди WCOTY 2020 на номінації "Міський автомобіль"

kia.com

У процесі проміжного результату, на автошоу в Нью Делі в лютому були визначені номінанти, що вийшли у фінал конкурсу. Переможців повинні були оголосити на урочистій церемонії в рамках автошоу в Нью-Йорку, але в зв'язку зі скасуванням виставки через епідемію коронавируса, вирішено провести оголошення переможців онлайн.

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Крім Kia в цьому році дві нагороди отримала компанія Porsche за свій електричний спортседан Taycan. Журі присудила йому перемогу в номінаціях "Кращий спортивний автомобіль" і "Кращий автомобіль люкс-класу".

Porsche Taycan забрав відразу дві нагороди WCOTY 2020

Porsche Taycan забрав відразу дві нагороди WCOTY 2020

porsche.com

Також журі конкурсу відзначили нагородою Mazda3 нового покоління в номінації "Кращий дизайн".

Mazda3 отримала престижну нагороду WCOTY 2020 за дизайн

Mazda3 отримала престижну нагороду WCOTY 2020 за дизайн

mazda.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автомобілем року в Європі назвали Peugeot 208, а в Україні перемогу здобув Peugeot 508.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Автомобіль року Kia Porsche Mazda Peugeot кросовер електромобілі нові авто
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