Головна Новини
12 травня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Названо кращі б/у автомобілі до 4000 доларів

1.6т
Читати матеріал російською

У розвинених європейських країнах питання вибору першого авто призводить до великого списку доступних пропозицій. Але в Україні багато хто не проти купити дешеву машину до $4000.

Важливо відзначити, що в складеному порталом Auto.cz за матеріалами AutoBild списку вживаних автомобілів немає старих Mercedes і BMW, які українці так звикли привозити з Європи. Навпаки, в списку превалюють компактні машини простої конструкції, що дуже доречно в разі неможливості виділяти великі суми грошей на обслуговування та ремонт свого нового старого транспортного засобу.

Toyota Yaris

Toyota Yaris

toyota.com

Лідер – Toyota Yaris другого покоління. Цей компактний гетчбек окрім іншого є однією з найбільш надійних машин на ринку старих автомобілів. Варто квапитися: свого часу Тойота зробила багато примірників, але хороші зразки в гідному технічному стані з невеликим пробігом закінчуються.

Кращі автомобілі до $4000:

  1. Toyota Yaris

  2. Opel Agila

  3. Peugeot 107

  4. Smart fortwo

  5. SEAT Mii

  6. Kia Picanto

  7. Skoda Citigo

  8. VW Up!

  9. Mazda 2

  10. Ford Fiesta

Opel Agilla також можна назвати надійним ТЗ. До того ж, під іншим ім'ям існує ідентична модель – Suzuki Splash. Корисно для фанатів японського автопрому.

Opel Agila

Opel Agila

opel.com

Пежо 107 досить практичний для своїх розмірів, проте варто звернути увагу на стан гальмівної системи. І знову є вибір між декількома виробниками, які об'єднали зусилля в розробці по суті одного і того ж автомобіля: Peugeot 107, Citroen C1 і Toyota Aygo.

Peugeot 107

Peugeot 107

peugeot.com

ЧИТАЙТЕ: Названо кращі електромобілі 2020 року: думка експертів

Smart fortwo – найстильніший та найменш практичний автомобіль в списку, але важливий бонус – парковка в будь-якому місці при довжині кузова 2,7 м. Розташований в задній частині двигун і задній привід порадують ентузіастів, в сегменті маленьких машин така компоновка зустрічається рідко.

Smart fortwo

Smart fortwo

smart.com

Б/у SEAT Mii наближається до верхньої межі визначеного діапазону в 4000 доларів. Це пов'язано з тим, що зовсім нещодавно цей гетчбек можна було купити новим. В актуальній лінійці залишився тільки електромобіль, але на ринок уживаних авто вирушив досить надійний транспортний засіб з ДВЗ. У рейтингу є і рідні брати моделі – Шкода Сітіго та Фольксваген Ап, але вони займають 7 і 8 місця відповідно.

SEAT Mii

SEAT Mii

seat.com

ЧИТАЙТЕ: Названо 10 кращих авто сьогоднішнього дня

Кіа Піканто вийшов доступним і надійним. Хіба що варто звернути увагу на протікання масла і стан електрики. Mazda 2 здатна подарувати величезне задоволення за кермом, а шарніри підвіски і рульове управління – дуже невеликий список компонентів, які можуть зажадати більш якісного обслуговування. Шосте покоління Форд Фієста вийшло надійним і відмінно сконструйованим, але досить дорогим. Через роки ціни на старі автомобілі досягли прийнятного рівня.

Mazda 2

Mazda 2

mazda.com

Ford Fiesta

Ford Fiesta

ford.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про кращих автомобільних фільмах, які варто подивитися кожному.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
купівля авто Ford Mazda Volkswagen Skoda Kia Seat Smart Peugeot Opel Toyota бюджетний автомобіль б/к автомобіль авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги