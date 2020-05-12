Названо кращі б/у автомобілі до 4000 доларів

У розвинених європейських країнах питання вибору першого авто призводить до великого списку доступних пропозицій. Але в Україні багато хто не проти купити дешеву машину до $4000.

Важливо відзначити, що в складеному порталом Auto.cz за матеріалами AutoBild списку вживаних автомобілів немає старих Mercedes і BMW, які українці так звикли привозити з Європи. Навпаки, в списку превалюють компактні машини простої конструкції, що дуже доречно в разі неможливості виділяти великі суми грошей на обслуговування та ремонт свого нового старого транспортного засобу.

Toyota Yaris toyota.com

Лідер – Toyota Yaris другого покоління. Цей компактний гетчбек окрім іншого є однією з найбільш надійних машин на ринку старих автомобілів. Варто квапитися: свого часу Тойота зробила багато примірників, але хороші зразки в гідному технічному стані з невеликим пробігом закінчуються.

Кращі автомобілі до $4000:

Toyota Yaris Opel Agila Peugeot 107 Smart fortwo SEAT Mii Kia Picanto Skoda Citigo VW Up! Mazda 2 Ford Fiesta

Opel Agilla також можна назвати надійним ТЗ. До того ж, під іншим ім'ям існує ідентична модель – Suzuki Splash. Корисно для фанатів японського автопрому.

Opel Agila opel.com

Пежо 107 досить практичний для своїх розмірів, проте варто звернути увагу на стан гальмівної системи. І знову є вибір між декількома виробниками, які об'єднали зусилля в розробці по суті одного і того ж автомобіля: Peugeot 107, Citroen C1 і Toyota Aygo.

Peugeot 107 peugeot.com

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Smart fortwo – найстильніший та найменш практичний автомобіль в списку, але важливий бонус – парковка в будь-якому місці при довжині кузова 2,7 м. Розташований в задній частині двигун і задній привід порадують ентузіастів, в сегменті маленьких машин така компоновка зустрічається рідко.

Smart fortwo smart.com

Б/у SEAT Mii наближається до верхньої межі визначеного діапазону в 4000 доларів. Це пов'язано з тим, що зовсім нещодавно цей гетчбек можна було купити новим. В актуальній лінійці залишився тільки електромобіль, але на ринок уживаних авто вирушив досить надійний транспортний засіб з ДВЗ. У рейтингу є і рідні брати моделі – Шкода Сітіго та Фольксваген Ап, але вони займають 7 і 8 місця відповідно.

SEAT Mii seat.com

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Кіа Піканто вийшов доступним і надійним. Хіба що варто звернути увагу на протікання масла і стан електрики. Mazda 2 здатна подарувати величезне задоволення за кермом, а шарніри підвіски і рульове управління – дуже невеликий список компонентів, які можуть зажадати більш якісного обслуговування. Шосте покоління Форд Фієста вийшло надійним і відмінно сконструйованим, але досить дорогим. Через роки ціни на старі автомобілі досягли прийнятного рівня.

Mazda 2 mazda.com

Ford Fiesta ford.com

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