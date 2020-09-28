Названо автомобілі, власників яких частіше за інших штрафують за перевищення швидкості

Американська страхова компанія Insurify провела велике опитування серед 2,5 млн власників страхових полісів, який показав цікаві результати щодо частоти порушень у вигляді перевищення швидкості на дорогах.

А саме, під час договору про страхування американці повинні були надати дані про свої попередні порушеннях. І, як виявилося, найбільше швидкість порушують власники Subaru WRX. Сайт Autoblog зазначає, 20,49% водіїв таких машин вже мали штрафи за перевищення.

За "субаристами" йдуть власники VW Golf GTI з показником з 17,38%. Третє місце в рейтингу зайняли власники "звичайної" Subaru Impreza (15,9%), а четверте місце – власники Infiniti G37 (15,61%).

Також до списка потрапили власники Dodge Dart, Hyundai Veloster і Dodge Challenger – вони також люблять "тиснути педаль в підлогу". Майже кожен 7 власник одного з цих авто має хоча б один штраф за перевищення швидкості.

Слід зазначити, що в США середній показник по країні становить 10,54%, а це означає, що власники вищзгаданих згаданих моделей сильно відрізняються від середнього значення.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні у 9-річного "Мерседеса" скрутили пробіг більше ніж на півмільйона кілометрів.