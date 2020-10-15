Названо фіналістів європейського конкурсу Autobest

Одразу сім автомобілів вийшли у фінал престижного європейського конкурсу Autobest.

Про це повідомляє пресслужба організаторів. За перемогу в конкурсі на звання "Найкращий автомобіль для купівлі в Європі 2021" боротимуться нові Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia і Toyota Yaris.

У журі конкурсу входить 31 журналіст із 31 Європейської країни. Україну в конкурсі представляє Олег Василевський. Переможець серед претендентів на нагороду стане відомий у середині грудня.

В Європі і в усьому світі ми живемо у винятковий час, зіткнувшись з однією з найбільших криз громадської охорони здоров'я в цьому столітті. Ми бачимо, наскільки це вплинуло на автомобільну промисловість Європи. Як автомобільні ЗМІ, ми також дуже сильно постраждали й бачимо, як багато людей стикаються з крайніми труднощами. Але, незважаючи на все це, ми вирішили залишитися вірними своїй традиції й оголосити фіналістів, як ми це робили щороку протягом останніх 20 років. Рекордна кількість – сім авто – результат роботи галузі, що представила яскраві моделі, гідні присутності у фіналі", – коментує засновник і голова конкурсу Дан Варді.

Фінальні тести членів журі для визначення переможця відбудуться 4-5 листопада в Австрії. Крім того, журі обере найкращих у восьми додаткових категоріях: Man, Company, Eco, Design, Techno, Safety, Smart і Sport. 20-та ювілейна церемонія нагородження переможців відбудеться на початку майбутнього року. Нагадаємо, що 2020 року перемогу в конкурсі здобув Opel Corsa.

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