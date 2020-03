Нарвався на поліцію: у Росії лихачі вирішили поганяти на дорозі

У Росії в буквальному сенсі вирішили перенести події легендарної гоночної аркади Need for Speed: Most Wanted 2005 року на реальні дороги.

Таким чином, на вулиці міста виїхали Porsche Cayman, Toyota Supra, Volkswagen Golf GTI та, звісно, знаменита BMW M3 CTR в сіро-синьому забарвленні. Автомобілю з цифрового всесвіту вже виповнилося 15 років, а модель все ще безпомилково впізнається фанатами гоночного жанру.

Тільки порівняйте: це – реальний заїзд ... скріншот відео

... а тут зображений кадр зі гри NFS Most Wanted malavida.com

Хлопці перетворили гонки містом на знамениту гру, яку дійсно перенесли в реальне життя. В результаті швидкісні покатушки навіть призвели до поліцейської погоні. За БМВ ув'язався патрульний Ford Mustang – все в рамках жанру NFS: Most Wanted.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайне змагання з несподіваним фіналом, в якому взяли участь Tesla Model S та кінь.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!