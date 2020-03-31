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31 березня • оновлено в 15:01
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Нарвався на поліцію: у Росії лихачі вирішили поганяти на дорозі

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У Росії в буквальному сенсі вирішили перенести події легендарної гоночної аркади Need for Speed: Most Wanted 2005 року на реальні дороги.

Таким чином, на вулиці міста виїхали Porsche Cayman, Toyota Supra, Volkswagen Golf GTI та, звісно, знаменита BMW M3 CTR в сіро-синьому забарвленні. Автомобілю з цифрового всесвіту вже виповнилося 15 років, а модель все ще безпомилково впізнається фанатами гоночного жанру.

Тільки порівняйте: це – реальний заїзд ...

Тільки порівняйте: це – реальний заїзд ...

скріншот відео

... а тут зображений кадр зі гри NFS Most Wanted

... а тут зображений кадр зі гри NFS Most Wanted

malavida.com

Хлопці перетворили гонки містом на знамениту гру, яку дійсно перенесли в реальне життя. В результаті швидкісні покатушки навіть призвели до поліцейської погоні. За БМВ ув'язався патрульний Ford Mustang – все в рамках жанру NFS: Most Wanted.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайне змагання з несподіваним фіналом, в якому взяли участь Tesla Model S та кінь.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Ford Porsche Volkswagen Toyota BMW тюнінг авто
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