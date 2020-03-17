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17 березня • оновлено в 10:46
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Найуспішніша Tesla вирушила "рвати" паливні кросовери

1.1т
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Компанія Tesla розпочала відвантаження свого електричного кросовера Model Y. Це сталося з істотним випередженням графіка.

Спочатку, коли автомобіль дебютував у березні 2019-го, каліфорнійський автовиробник заявив, що поставки нового електроSUV почнуться восени 2020 року. Але в підсумку компанії вдалося здійснити задумане на півроку раніше. З нагоди такої події Tesla навіть випустив ролик, який, по суті, анонсує вихід Tesla Model Y на ринок.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

teslarati.com

У компанії заочно вважають новинку своєї найуспішнішої моделлю. Вона стане одним з найбільш продаваних автомобілів Tesla завдяки поєднанню практичності і доступної ціни.

Судіть самі: за компактний електрокроссовер виробник просить мінімум 39 000 доларів – це базова версія з запасом ходу в 370 км. Втім, вона з'явиться трохи пізніше (на початку 2021 року, а може і раніше), а саме зараз поставки почалися з більш просунутих і, відповідно, дорогих версій: Model Y Long Range за 52 990 доларів (запас ходу – 509 км, розгін до " сотні " – 4,8 сек, максимальна швидкість – 217 км/год) і варіант Performance (запас ходу – 507 км, розгін до" сотні " – 3,5 сек, максималка – 233 км/год), яка стартує з цінником 60 990 доларів. Також для автомобіля доступний пакет Performance Upgrade, що збільшує максимальну швидкість до 250 км/год.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

teslarati.com

Tesla Model Y

Tesla Model Y

teslarati.com

Tesla Model Y візуально дуже схожий на седан Model 3, що не дивно – кросовер побудований на базі останнього. Легко відрізнити їх можна лише в тому випадку, якщо поставити поруч: Model Y очікувано вища за "трійку", крім того, у нього інша графіка задньої частини.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, які автомобілі у Ілона Маска (глави Тесла) є зараз і були раніше.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla електромобілі нові авто
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