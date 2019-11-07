Найшвидший кросовер: Audi Q8 побила світовий рекорд

Audi RS Q8 – найшвидший кросовер сучасності, що підтверджує його рекорд кола на Нюрбургринзі. Час проходження траси склав 7 хв 42,253 сек.

До цього, як повідомляє OBOZREVATEL, рекорд кола в сегменті SUV належав Mercedes-AMG GLC 63 S, який тепер опинився на сім секунд повільніше. Цікаво, що найшвидша "Ауді" Q8 ще не представлена серійно (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Потужна Audi RS Q8 побила рекорд кола для кросоверів audi.com

На Нюрбургринзі виступив прототип, який готують до виробництва. Автомобіль оснащено двічі турбованим V8 об'ємом 4 л потужністю 600 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 305 км/год.

Ще цікавіше, що спортивний кросовер "Ауді" RS Q8 виявився швидшим за багатьох суперкарів. Наприклад, його час кола виявилося краще, ніж у Lamborghini Gallardo, Ferrari 599 GTB, Pagani Zonda S і Mercedes SLS AMG.

Audi RS Q8 вдалося обігнати знамениті суперкари audi.com

Судячи з усього, німецькі інженери попрацювали над своїм автомобілем як слід. Адже соплатформенний кросовер Lamborghini Urus, оснащений таким самим двигуном (доведеним до 650 к.с.), проїхав коло повільніше – за 7 хв 47 сек. Правда, це був неофіційний заїзд.

Як розповідав OBOZREVATEL, скоро з'явиться ще один розкішний кросовер – Hyundai готує до прем'єри особливу новинку.

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