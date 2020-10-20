Найшвидший у світі серійний автомобіль розігнали до 508 км/год

У США встановили новий рекорд швидкості серед серійних автомобілів. Новітній гіперкар SSC Tuatara розігнали до 508,73 км/год. Тепер це офіційно найшвидша машина у світі.

Заїзди проходили на звичайній трасі біля Лас-Вегаса у США (перед цим дорогу перекрили). Як видно з відео, опублікованого YouTube-каналом TopGear, рекорд у 508,73 км/год – це середня швидкість за результатами двох заїздів в обидві сторони. А ось максимальна швидкість, якої автомобіль досяг за весь час перебування на трасі, склала 532,93 км/год (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Гонщик Олівер Вебб, який керував гіперкаром, заявив, що SSC Tuatara здатний навіть на більше – через сильний вітер у пустелі Мохаве він не розкрив увесь свій потенціал.

Попередній рекорд належав Bugatti Chiron Super Sport 300+ – раніше цей автомобіль продемонстрував результат у 490,5 км/год.

Гіперкар SSC Tuatara оснащений 1750-сильним V8 з подвійним турбонаддувом. Загалом буде випущено 100 таких машин, вартість кожного екземпляра становитиме 1,6 млн доларів.

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