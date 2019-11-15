Найкрутіший кросовер Chery: в мережі показали преміальну новинку

Китайська компанія Chery в минулому році заснувала преміальний суббренд Exeed. Поки ці автомобілі представлені в КНР, але можуть з'явитися в Європі. Exeed VX 2020 – новий кросовер.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія "Чері" вже розповсюдила офіційні зображення моделі. Крім того, в базу Міністерства промисловості Китаю потрапили живі фото Exeed VX.

Exeed VX 2020 – новий великий кросовер від Chery cheryinternational.com

Нова машина виявиться найбільшою в сімействі. Довжина дорівнює 4970 мм при колісній базі 2900 мм. Виглядає китайський кросовер дуже сучасно: передня решітка складається з великих горизонтальних перекладин, а фари і задні ліхтарі об'єднані хромованими смугами з назвою бренду Exeed.

Крім того, корму перетинає лінія світлодіодних вогнів. Варто відзначити, що зовні преміальний кросовер Chery нікого не копіює і демонструє самобутній стиль.

Виробник показав офіційні зображення Exeed VX cheryinternational.com

Також в мережі з'явилося фото інтер'єру Exeed VX. На ньому видно технологічну передню панель з величезним екраном, який виконує роль щитка приладів і монітора інформаційно-розважальної системи.

На живих фото новий кросовер Exeed повністю відповідає офіційним зображенням Міністерство промисловості КНР

Корма Exeed VX виглядає стильно завдяки хромованій обробці і сучасним ліхтарям Міністерство промисловості КНР

На центральній консолі ледве набереться десяток традиційних клавіш – майже за всі функції відповідають сенсорні органи управління. Увагу привертають дві великі шайби, між ними розташовується третій екран – він передбачений для кліматичної системи. VX стане першою моделлю Exeed, яка отримає семимісний салон.

Інтер'єр Exeed VX 2020 виглядає актуально і оснащений сучасними функціями

На тунелі помітно якийсь девайс. Це схоже на майданчик для бездротової зарядки смартфона або портативний сенсорний блок для управління другорядними функціями авто.

Двигун Exeed VX – чотирициліндровий турбований 1.6 потужністю 197 к.с. (290 Нм крутного моменту). Агрегат поєднується з 7-ступінчастою роботизованою КПП на два зчеплення.

Exeed TX (плюс подовжена версія Exeed TXL) – первісток модельного ряду cheryinternational.com

Нова модель приєднається до вже представлених середньорозмірного Exeed TX і компактного Exeed LX, основою для якого послужив кросовер Chery Tiggo 7.

Exeed LX 2020 – найменший кросовер преміального суббренда cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 послужив основою для Exeed LX cheryinternational.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї створили стильний і потужний електричний кросовер, який може відбити у Tesla всіх покупців.

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