Головна Новини
15 листопада • оновлено в 17:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Найкрутіший кросовер Chery: в мережі показали преміальну новинку

945
Читати матеріал російською

Китайська компанія Chery в минулому році заснувала преміальний суббренд Exeed. Поки ці автомобілі представлені в КНР, але можуть з'явитися в Європі. Exeed VX 2020 – новий кросовер.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія "Чері" вже розповсюдила офіційні зображення моделі. Крім того, в базу Міністерства промисловості Китаю потрапили живі фото Exeed VX.

Exeed VX 2020 – новий великий кросовер від Chery

Exeed VX 2020 – новий великий кросовер від Chery

cheryinternational.com

Нова машина виявиться найбільшою в сімействі. Довжина дорівнює 4970 мм при колісній базі 2900 мм. Виглядає китайський кросовер дуже сучасно: передня решітка складається з великих горизонтальних перекладин, а фари і задні ліхтарі об'єднані хромованими смугами з назвою бренду Exeed.

Новини
Chery показала суперника Kia Sportage: фото

Крім того, корму перетинає лінія світлодіодних вогнів. Варто відзначити, що зовні преміальний кросовер Chery нікого не копіює і демонструє самобутній стиль.

Виробник показав офіційні зображення Exeed VX

Виробник показав офіційні зображення Exeed VX

cheryinternational.com

Також в мережі з'явилося фото інтер'єру Exeed VX. На ньому видно технологічну передню панель з величезним екраном, який виконує роль щитка приладів і монітора інформаційно-розважальної системи.

На живих фото новий кросовер Exeed повністю відповідає офіційним зображенням

На живих фото новий кросовер Exeed повністю відповідає офіційним зображенням

Міністерство промисловості КНР

Корма Exeed VX виглядає стильно завдяки хромованій обробці і сучасним ліхтарям

Корма Exeed VX виглядає стильно завдяки хромованій обробці і сучасним ліхтарям

Міністерство промисловості КНР

На центральній консолі ледве набереться десяток традиційних клавіш – майже за всі функції відповідають сенсорні органи управління. Увагу привертають дві великі шайби, між ними розташовується третій екран – він передбачений для кліматичної системи. VX стане першою моделлю Exeed, яка отримає семимісний салон.

Інтер'єр Exeed VX 2020 виглядає актуально і оснащений сучасними функціями

Інтер'єр Exeed VX 2020 виглядає актуально і оснащений сучасними функціями

На тунелі помітно якийсь девайс. Це схоже на майданчик для бездротової зарядки смартфона або портативний сенсорний блок для управління другорядними функціями авто.

Двигун Exeed VX – чотирициліндровий турбований 1.6 потужністю 197 к.с. (290 Нм крутного моменту). Агрегат поєднується з 7-ступінчастою роботизованою КПП на два зчеплення.

Exeed TX (плюс подовжена версія Exeed TXL) – первісток модельного ряду

Exeed TX (плюс подовжена версія Exeed TXL) – первісток модельного ряду

cheryinternational.com

Нова модель приєднається до вже представлених середньорозмірного Exeed TX і компактного Exeed LX, основою для якого послужив кросовер Chery Tiggo 7.

Exeed LX 2020 – найменший кросовер преміального суббренда

Exeed LX 2020 – найменший кросовер преміального суббренда

cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 послужив основою для Exeed LX

Chery Tiggo 7 послужив основою для Exeed LX

cheryinternational.com

Новини
Geely Icon 2020: представлено стильний китайський кросовер

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї створили стильний і потужний електричний кросовер, який може відбити у Tesla всіх покупців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер китайський автомобіль Chery новини Exeed
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги