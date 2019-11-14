Найкрасивіший автомобіль: представлено Ferrari Roma 2020

Ferrari Roma 2020 – новітня модель знаменитого італійського бренду, яка уособлює появу абсолютно іншого корпоративного стилю.
Як з'ясував OBOZREVATEL, нова "Феррарі Рома" отримала передньомоторне компонування. Автомобіль виявиться найдоступнішою пропозицією в модельному ряді, навіть попри те, що названий на честь італійської столиці.
Ferrari Roma 2020 – нове купе класу GT
ferrari.com
Як основу взяли кабріолет Ferrari Portofino. Але крім платформи і доопрацьованого двигуна, від донора тут нічого не залишилося – кузов і салон створено заново.
Елегантний силует Ferrari Roma – данина класичним італійським автомобілям
ferrari.com
Дизайн Ferrari Roma 2020
Ззовні Ferrari Roma не схожа на жодну іншу модель компанії – всі лінії зрозумілі й гармонійні, а пропорції і силует створюють акуратний і приємний для ока ансамбль правильних форм. Переднє розташування двигуна підкреслено довгим капотом і зміщеною до задньої частини кабіною.
Корма Ferrari Roma поєднує нові елементи з традиційними
ferrari.com
Варто визнати, що останнім автомобілям "Феррарі" не вистачає такого довершеного й збалансованого вигляду. Мабуть, тепер загальний стиль моделей кардинально зміниться.
Увагу привертають елегантна решітка, лаконічний повітрозабірник в передньому бампері й фари незвичної форми, розділені надвоє горизонтальними смужками денних ходових вогнів.
Передня частина виділяє Ferrari Roma 2020 з модельного ряду "Феррарі"
ferrari.com
У дизайні корми Ferrari Roma використано незвичайні рішення
ferrari.com
Змінилася й форма задніх ліхтарів – натяк на чотири класичні плафони залишився, проте світлоелементи виконано у вигляді акуратних пунктирних ліній. Єдине, що дозволить безпомилково ідентифікувати новинку як Ferrari під час погляду на корму – "чотириствольний" вихлоп.
Салон Ferrari Roma 2020
Інтер'єр Roma – ще одне нове місце для Ferrari. Передня панель отримала цікаву конфігурацію: "запливаючи" на карти дверей і центральну консоль, вона створює окремі капсули для водія й переднього пасажира.
Інтер'єр Ferrari Roma 2020 відрізняється від всіх моделей компанії
ferrari.com
Варто звернути увагу на великий цифровий щиток приладів і центральний монітор портретної орієнтації, який відповідає за управління інформаційно-розважальним комплексом.
Цифровий щиток приладів і вертикальний центральний екран Ferrari Roma виглядають дуже сучасно
ferrari.com
Двигун Ferrai Roma 2020
Portofino поділилася з новинкою мотором, який піддали модернізації. Тепер двічі турбований V8 об'ємом 3,9 л розвиває 620 к.с. (замість колишніх 600 к.с.) і 760 Нм крутного моменту.
Кабріолет Ferrari Portofino послужив основою для "Феррарі Рома"
ferrari.com
Розгін до 100 км/год скоротився до 3,4 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. 7-ступеневу роботизовану КПП замінили на 8-ступінчасту. Базова вартість Ferrari Roma 2020 складе орієнтовно 190 тис. євро.
Суперники Ferrari Roma
Aston Martin DB11 – один з головних конкурентів Ferrari Roma 2020
astonmartin.com
Звісно, нова "Феррарі" не створює новий сегмент, тому італійське авто битиметься з кращими дводверними купе в секторі розкішних GT. Насамперед це стосується Aston Martin DB11 і Bentley Continental GT.
Bentley Continental GT – потенційний суперник Ferrari Roma 2020
bentleymotors.com
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