Найкрасивіший автомобіль: представлено Ferrari Roma 2020

Ferrari Roma 2020 – новітня модель знаменитого італійського бренду, яка уособлює появу абсолютно іншого корпоративного стилю.

Як з'ясував OBOZREVATEL, нова "Феррарі Рома" отримала передньомоторне компонування. Автомобіль виявиться найдоступнішою пропозицією в модельному ряді, навіть попри те, що названий на честь італійської столиці.

Ferrari Roma 2020 – нове купе класу GT ferrari.com

Як основу взяли кабріолет Ferrari Portofino. Але крім платформи і доопрацьованого двигуна, від донора тут нічого не залишилося – кузов і салон створено заново.

Новини На відео показали найдорожчий позашляховик у світі

Елегантний силует Ferrari Roma – данина класичним італійським автомобілям ferrari.com

Дизайн Ferrari Roma 2020

Ззовні Ferrari Roma не схожа на жодну іншу модель компанії – всі лінії зрозумілі й гармонійні, а пропорції і силует створюють акуратний і приємний для ока ансамбль правильних форм. Переднє розташування двигуна підкреслено довгим капотом і зміщеною до задньої частини кабіною.

Корма Ferrari Roma поєднує нові елементи з традиційними ferrari.com

Варто визнати, що останнім автомобілям "Феррарі" не вистачає такого довершеного й збалансованого вигляду. Мабуть, тепер загальний стиль моделей кардинально зміниться.

Увагу привертають елегантна решітка, лаконічний повітрозабірник в передньому бампері й фари незвичної форми, розділені надвоє горизонтальними смужками денних ходових вогнів.

Передня частина виділяє Ferrari Roma 2020 з модельного ряду "Феррарі" ferrari.com

У дизайні корми Ferrari Roma використано незвичайні рішення ferrari.com

Змінилася й форма задніх ліхтарів – натяк на чотири класичні плафони залишився, проте світлоелементи виконано у вигляді акуратних пунктирних ліній. Єдине, що дозволить безпомилково ідентифікувати новинку як Ferrari під час погляду на корму – "чотириствольний" вихлоп.

Салон Ferrari Roma 2020

Інтер'єр Roma – ще одне нове місце для Ferrari. Передня панель отримала цікаву конфігурацію: "запливаючи" на карти дверей і центральну консоль, вона створює окремі капсули для водія й переднього пасажира.

Інтер'єр Ferrari Roma 2020 відрізняється від всіх моделей компанії ferrari.com

Варто звернути увагу на великий цифровий щиток приладів і центральний монітор портретної орієнтації, який відповідає за управління інформаційно-розважальним комплексом.

Цифровий щиток приладів і вертикальний центральний екран Ferrari Roma виглядають дуже сучасно ferrari.com

Двигун Ferrai Roma 2020

Portofino поділилася з новинкою мотором, який піддали модернізації. Тепер двічі турбований V8 об'ємом 3,9 л розвиває 620 к.с. (замість колишніх 600 к.с.) і 760 Нм крутного моменту.

Кабріолет Ferrari Portofino послужив основою для "Феррарі Рома" ferrari.com

Розгін до 100 км/год скоротився до 3,4 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. 7-ступеневу роботизовану КПП замінили на 8-ступінчасту. Базова вартість Ferrari Roma 2020 складе орієнтовно 190 тис. євро.

Суперники Ferrari Roma

Aston Martin DB11 – один з головних конкурентів Ferrari Roma 2020 astonmartin.com

Звісно, нова "Феррарі" не створює новий сегмент, тому італійське авто битиметься з кращими дводверними купе в секторі розкішних GT. Насамперед це стосується Aston Martin DB11 і Bentley Continental GT.

Bentley Continental GT – потенційний суперник Ferrari Roma 2020 bentleymotors.com

Як розповідав OBOZREVATEL, у Японії створили дивовижний суперкар із інноваційного матеріалу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!