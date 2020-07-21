Найдешевший кросовер Kia: з'явилися перші фото

Kia Sonet 2021 – найдешевший кросовер корейського автовиробника, який побудовано на платформі й агрегатах Hyundai Venue. Новий бюджетний кросовер показали на перших фото.

Новий кросовер Кіа Сонет показали на офіційному фото. Фото: Kia

Автомобіль було представлено в якості концепту минулого року. Вже тоді було зрозуміло, що автомобіль вирушить у серійне виробництво практично без змін. Тепер же очевидно, що автомобіль, який вийде на ринок, виглядатиме так само, як і прототип. Навіть незважаючи на те, що виробник ще не розкрив зовнішність новинки на 100%.

Так, кросовер Кіа Сонет 2021 модельного року отримав ту ж фірмову передню решітку і фари зі складним малюнком денних ходових вогнів, які утворюють цікаві зигзаги. Внутрішня графіка задніх ліхтарів, які поєднані світлодіодною смугою, також повторює рішення концепту.

На кормі Sonet 2021 видно ефектні ліхтарі. Фото: Kia

Передсерійний прототип майже не змінився на шляху до виробництва. Фото: Kia

Новий Kia Sonet виявиться трохи коротшим за 4 м в довжину і розділить платформу з Hyundai Venue, який вже вийшов на ринок. У моторну гамму увійдуть бензинові атмосферний (1,2 л, 83 л.с.) і турбований (1 л, 120 к.с.) двигуни, а також дизель об'ємом 1,6 л потужністю 115 к.с. Офіційна прем'єра новинки відбудеться 7 серпня.

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