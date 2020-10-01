Найдешевші машини з автоматичною КПП: що купити до 500 тис. грн

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
2,9 т.

  • Автоматична КПП продовжує набирати популярність, особливо серед молодих водіїв у містах

  • В Україні з АКПП можна придбати досить недорогі машини

В Україні багато доступних машин з АКПП

Незважаючи на те, що традиційно автомобілі з механічною КПП займають найдешевші позиції на ринку, все більшу популярність відвойовують автоматичні коробки. Україна – не виняток.

АвтоОбоз з'ясував, з якою сумою на нашому ринку можна купити найдоступніший автомобіль з АКПП, які пропозиції є в різних класах і що можна вибрати аж до 500 000 грн. Але почнемо набагато дешевше.

Ravon R2

Компактний гетчбек Ravon R2 з Узбекистану коштує 260 000 грн в базовій комплектації. І вже в цьому випадку модель оснащена 4-ступеневою автоматичною КПП. Це найдешевша нова машина в Україні з АКПП.

Ravon R2.

До того ж, на боці автомобіля компактний (що зручно в місті), але практичний п'ятидверний кузов і стильний дизайн, який бере свій початок у Chevrolet Spark і все ще виглядає сучасно.

Lada Granta

Добірки дешевих автомобілів не обходяться без моделей Lada. Найдешевша машина компанії – Granta – в Україні у разі вибору 4-ступеневої автоматичної коробки коштує 277 200. Але в цьому випадку бюджетний седан виготовлено не на заводі ЗАЗ, де нещодавно стартувало складання автомобілів АвтоВАЗ.

Lada Granta.

Ravon R3

Ще один автомобіль з Узбекистану – і теж з "автоматом". Але, на відміну від молодшої моделі R2, седан R3 в стандарті поставляється з механічною коробкою. За машину з АКПП необхідно заплатити 293 000 грн. Що, проте, відмінно вписується в бюджетний сегмент. При цьому коробка буде не 4-ступеневою, а 6-ступеневою.

Ravon R3.

Цей автомобіль добре знайомий нашим автомобілістам, адже це трохи перелицьований Chevrolet Aveo минулого покоління. До речі, за ті ж гроші (з тією ж 6АКПП та 106-сильним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 л) можна купити Ravon R4, який виглядає сучасніше.

Ravon R4.

Lada Xray

Ще один автомобіль Lada в добірці – компактний кросовер Lada Xray. На цей раз машина з автоматичною коробкою, як зазначено на сайті українського представництва компанії, складана на ЗАЗі та коштує 313 200.

Lada Xray.

Модель оснащено 5-ступеневою роботизованою КПП (автоматизована механічна трансмісія – АМТ).

Renault Sandero

За доступний французький компакт потрібно заплатити 353 100 грн, якщо хочеться відмовитися від механічної коробки передач. В такому випадку Sandero пропонується з 5-ступеневою роботизованою КПП.

Renault Sandero.

Renault Logan

Седан Renault Logan теж можна придбати з такою коробкою передач, але модель обійдеться зовсім трохи дорожче – 354 200. До речі, зовсім нещодавно виробник показав нові Logan і Sandero 2021 модельного року – поки під брендом Dacia для Західної Європи, але зовсім скоро бюджетні автомобілі отримають логотипи Renault.

Renault Logan.

JAC S2

Важко говорити про дешеві автомобілі, не згадуючи про китайські моделі. Вони теж бувають з автоматичними коробками на українському ринку. Компактний кросовер JAC S2 з безступеневим варіатором CVT і 1,5-літровим двигуном обійдеться в 404 700.

JAC S2.

Ця машина зарекомендувала себе на українському ринку. Китайський кросовер добре оснащений, сучасно виглядає і є цілком надійним вибором.

Ще один представник бренду, що підходить під опис, – JAC S3. Цей кросовер коштує 441 750 грн і оснащений варіатором CVT, який працює в зв'язці з мотором об'ємом 1,6 л.

JAC S3.

Цікава новинка – JAC S4. Цей китайський автомобіль теж можна замовити з варіатором. У такому виконанні за машину попросять від 498 750 грн. Дорожче сусідів по модельному ряду, але і виглядає S4 сучасніше і цікавіше.

JAC S4.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдоступніші кроссовери на українському ринку.

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