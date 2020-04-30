На заслуженому відпочинку: армійський всюдихід перетворили в будинок на колесах

Після довгого карантину багатьом захочеться відправитися на природу. Ідеальним транспортом для цього стане новинка від тюнінгового ательє Lorinser.

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

За основу для свого проекту німецькі майстри взяли класичний всюдихід Mercedes-Benz G 230 Puch. З 1993 року цей автомобіль служив в швейцарській армії. Але після 88 тисяч км пробігу прийшла пора відправити машину "на пенсію".

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Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

У компанії Lorinser вирішили дати відставному військовому нове життя і перетворили всюдихід в будинок на колесах для двох. У ньому є все, що потрібно для подорожей, включаючи ліжко, шафи, мікрохвильову піч, раковину з проточною водою, складаний стіл, кілька відділень для багажу, резервуар для води, розсувні бічні вікна і люк у даху.

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Кузов всюдихода забарвлений сіро-зеленою матовою емаллю, а пасажирський відсік по всьому периметру прикрашений аплікацією у вигляді карти.

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Автомобіль оснастили дисками Dotz c всюдихідними шинами BFGoodrich, встановили світлодіодні фари, сонячні панеляі, розширили колію за допомогою проставок, а також внесли інші зміни, що підвищують функціональність машини.

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Під капотом розташовується 116-сильний 2,3-літровий бензиновий мотор, що працює в парі з 4-ступінчастим "автоматом". Привід здійснюється на всі колеса. Автомобіль з усіма доробками оцінили в 69900 євро.

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

Будинок на колесах на базі Mercedes-Benz G 230 Puch від Lorinser autohaus-lorinser.de

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