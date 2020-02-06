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7 лютого • оновлено в 08:46
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На які авто українці готові витратити свої заощадження

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Ринок легкових автомобілів в Україні почав новий рік зі зростання та активізації продажів.

Як повідомляє асоціація Укравтопром, в січні вітчизняний автопарк поповнили майже 7,1 тисяч штук нових легкових авто, що на 35% більше, ніж в минулому році. Найбільшого успіху в першому місяці року домоглася компанія Toyota, яка реалізувала 1207 машин. Це на 91% більше, ніж роком раніше. В результаті японський виробник зміг змістити Renault c першого місця на подіумі.

За результатами січня 2020 Toyota вийшла в лідери з продажу нових авто в Україні

За результатами січня 2020 Toyota вийшла в лідери з продажу нових авто в Україні

toyota.com

Французька компанія, хоч і поступилася лідерством, продемонструвала 31-відсоткове зростання продажів, реалізувавши 1055 авто. Але у Renault є "козир в рукаві" – зовсім скоро компанія планує розширити сімейство своїх бестселерів версіями з ГБО.

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Третю позицію в рейтингу міцно утримує компанія Nissan з результатом 529 авто. Продажі кросоверів марки зросли майже на чверть у порівнянні з минулим роком, а "локомотивами продажів" марки стали популярні моделі X-Trail і Qashqai.

На четверте місце піднялася чеська Skoda, рік тому замикала ТОП-5. Продажі бренду виросли на 37% – до 466 авто.

На четверте місце піднялася чеська Skoda – продажу бренду виросли на 37% – до 466 авто.

На четверте місце піднялася чеська Skoda – продажу бренду виросли на 37% – до 466 авто.

skoda.com

П'ятий рядок рейтингу зайняла корейська компанія Kia, продажі якої виросли на 12%. 436 реалізованих авто не вистачило, щоб зберегти 4-е місце, але виявилося досить, щоб залишитися в ТОП-5.

Далі йдуть Hyundai – 362 шт. (+ 8%), Volkswagen – 323 шт. (+ 18%), Peugeot – 264 шт. (+ 144%), Mercedes-Benz – 248 шт. (+ 70%) і Mitsubishi – 235 шт. (+ 33%).

За підсумками січня минулого місяця титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів дістався автомобілю Toyota RAV-4. Цей компактний кросовер в січні вибрали 513 покупців.

Перше місце в ТОП-5 продажів січня зайняв кросовер Toyota RAV4

Перше місце в ТОП-5 продажів січня зайняв кросовер Toyota RAV4

toyota.com

Якщо розглядати конкретні моделі, то тут українці демонструють завидну постійність своїх переваг. Отже, перше місце (513 шт.) зайняв Toyota RAV4, який зміг випередити в січневому рейтингу бестселери 2019 року Renault Duster (442 шт.) І Kia Sportage (334 шт.).

Kia Sportage замикає п'ятірку лідерів продажів в Україні

Kia Sportage замикає п'ятірку лідерів продажів в Україні

kia.com

На четвертому місці опинилася улюблена багатьма в Україні модель Skoda Octavia з результатом 300 авто. А замикає ТОП-5 ще один фаворит – Toyota Land Cruiser Prado, власниками якого в січні стали 265 українців.

Едінственній НЕ кросовер в ТОП-5 – Skoda Octavia

Едінственній НЕ кросовер в ТОП-5 – Skoda Octavia

skoda.com

Однак, незважаючи на успіхи, радіти автовиробникам поки рано, оскільки на кожну реєстрацію нового авто в Україні припадає чотири машини з пробігом. Всього в січня 2020 українці зареєстрували 28,3 тисячі б/у. Сумно, що 43% з них припадає на авто старше 10 років і тільки 24% – це автомобілі у віці 1-5 років.

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У ТОП-5 найбільш затребуваних іномарок категорії "секонд-хенд" – Volkswagen Passat (1716 шт.), Renault Megane (1608 шт.), Skoda Octavia (1518 шт.), Volkswagen Golf (1235 шт.) І Ford Focus (1035 шт.).

Volkswagen Passan продовжує користуватися популярністю у покупців автомобілів, що були в експлуатації

Volkswagen Passan продовжує користуватися популярністю у покупців автомобілів, що були в експлуатації

volkswagen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, українці продовжують скуповувати старі електромобілі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
новини кросовер авто Ford Nissan Kia Volkswagen Skoda Toyota Renault
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Kom AV
Kom AV
Интересно однако, все перечисленные авто собираются в России для стран Восточной Европы, включая Шкоду. Надо полагать Украина в очередной раз поддержала российского производителя... Разъясните - зрада чи перемога...
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
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