На відремонтованій трасі T-14-02 з’явилися нові дорожні знаки

На ділянці дороги Львів-Східниця-Пісочна у Львівській області в рамках експерименту встановили нові дорожні знаки.

Про це повідомляє прес-служба Автодору. Експеримент на кожній ділянці дороги триватиме щонайменше 3 місяці.

Що змінили у нових знаках?

Шрифт. Його розробив український шрифтар Андрій Константинов. Road UA – сучасний європейський шрифт, заснований на перевірених зразках британського та німецького екземплярів. Застосовуються різні накреслення на темному і світлому тлі. Він зминив старий шрифт, який використовується ще з радянських часів.

Регістр. Він став змінним – перша літера заголовна, інші – рядкові. Відстань зчитування збільшується на 10%, коли перше слово у повідомленні або у власній назві починається з великої літери. У попередньому варіанті через моноширинні літери читабельність була гіршою. Розмір літер у нинішньому варіанті зумовлена дослідженням індексу читабельності – 100 мм літери на кожні 4,8 м відстані.

Колір та написи. Використуються якомога більш контрастні поєднання кольорів з написом білими літерами.

На знакові 5.51 розміщєно не більше двох назв населених пунктів для кожного з напрямів та не більше семи населених пунктів всього. На знакові 5.54 – не більше трьох.

Знаки 5.58.2, 5.59, які позначають річки та озера, матимуть малюнок – хвилю. Текст розміщєно по центру, тло – блакитного кольору.

Знаки 5.61.1 – 5.61.3 матимуть зелене тло, якщо позначають європейську мережу доріг, червоний – якщо міжнародну.

Українські власні назви транслітеруються англійською мовою.

Форма. Для з’їздів на розв’язках пропонується застосовувати знак зі зрізаним краєм, який своєю формою підсилює сприйняття напрямку.

Нагадаємо, в 2020 році за ініціативою Укравтодору, Національної поліції України та "Агентів змін" був розпочатий експеримент із впровадження нової дорожньої навігації, який впроваджується на 10 маршрутах програми Президента України "Велике будівництво".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" відремонтує 183 км доріг на Луганщині.