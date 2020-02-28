На українському ринку з'явився найдешевший кросовер Peugeot

В Україні почали приймати замовлення на нову генерацію молодіжного кросовера Peugeot 2008.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Бренд Peugeot представляє в Україні кросовер 2008 нового покоління. Новинка отримала яскравий нетривіальний дизайн, виконаний в новій стилістиці французької марки.

Завдяки оригінальній світлотехніки, Peugeot 2008 можна легко дізнатися в будь-який час доби. peugeot.ua

Новини Новий електромобіль Peugeot обігнав Nissan Leaf

Головною відмінною рисою інтер'єру новинки стала фірмова концепція салону Peugeot i-Cockpit 3D з голографічним дисплеєм: важлива для водія інформація відображається не в одній площині, як на стандартних приладових панелях, а немов ширяє в повітрі.

Peugeot 2008 peugeot.ua

Крім того, автомобіль оснащений 10-дюймовим сенсорним екраном мультимедійної системи, але керувати нею можна і звичайними кнопками. Система підтримує технології Apple CarPlay і Android Auto, а для меломанів передбачена класу hi-fi, яка була розроблена в партнерстві з відомою французькою компанією Focal Elektra. Аудіосистема включає в себе 12-канальний 515-ватного підсилювач, 10 динаміків і сабвуфер.

Peugeot 2008 peugeot.ua

В арсеналі новинки – повний набір систем допомоги водієві: адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Start, асистент руху в смузі і система допомоги при перестроюванні між смугами руху. Мінімізувати стрес в міському трафіку допоможуть park assist, функція екстреного гальмування при виявленні перешкод, розпізнавання дорожніх знаків, пр.

Peugeot 2008 peugeot.ua

Новинка буде запропонована на ринку України в трьох комплектаціях – Active, Allure або GT-Line, з трьома турбомоторами, які працюють в парі з "автоматами" від японської компанії Aisin. Моторну гамму відкриває бензинова версія 1,2 PureTech 130 к.с. з 6-ступінчастою АКП. Любителів динаміки порадує бензинова модифікація 1,2 PureTech 155 к.с. з 8-ступінчастим "автоматом", а фанатам економічності запропонований турбодизель 1,5 BlueHDi 130 к.с. з аналогічною трансмісією.

Peugeot 2008 peugeot.ua

Уже в початковій версії Active автомобіль має ESP + ABS + ASR, 6 подушок безпеки, круїз-контроль, 2-зонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, 7-дюймовий сенсорний дисплей, литі 16-дюймові колісні диски, пр.

І тепер про головне. Ціна на версію Active 1,2 PureTech (130 к.с.) з 6-ступінчастою АКП стартує з позначки 496 300 грн. Максимально укомплектований GT Line зі 130-сильним 1,5 BlueHDi і 8-ступінчастим "автоматом" – від 657 100 грн. Перші товарні екземпляри очікуються в Україні в другій половині березня.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot готова битися з конкурентами в сегменті пікапів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram