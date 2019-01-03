''На тебе чекають удома'': юрист розкритикував методи соціальної реклами на дорогах

Соціальна реклама не вирішить проблему ДТП на українських дорогах. Без ефективної системи покарання Україні тут не обійтися.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив автоюрист Денис Конюшко. Він вважає, що просто переконати людину пристібатися, або просто переконати власника дорогого автомобіля не порушувати швидкісний режим – неможливо.

"Створювати круглі столи і вішати білборди "Тебе чекають удома" – мені здається, що це зовсім неефективно. Мета соцреклами у чому? Всі водії розуміють: якщо вони не будуть пристебнуті і швидкість автомобіля буде навіть до 60 км/год., то під час лобового зіткнення швидше за все буде летальний результат", – запевнив Конюшко.

Водночас, підкреслив він, навіть знаючи про небезпеку, більшість українців все одно не користується ременями безпеки і регулярно перевищує швидкісний режим. Адже вони вважають, що небезпека обійде їх стороною.

"Тому бюджет, який викидається на соціальну рекламу, краще перевести на придбання дійсно ефективних засобів для автоматичної фіксації правопорушень", – заявив автоюрист.

ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 8 жовтня у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали фотофіксацію порушень правил дорожнього руху.

А нові правила паркування в Україні запрацювали з 27 вересня. Однак, їхня повноцінна реалізація не була можливою через відсутність законодавчого регулювання фото- і відеофіксації порушень ПДР.

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