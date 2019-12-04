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4 грудня • оновлено в 19:23
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На щастя: европеци розбили електромобілі Tesla і Porsche

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Незалежна організація Euro NCAP опублікувала результати краш-тестів 12 нових авто, включаючи електромобілі Tesla і Porsche.

Про це повідомляє прес-служба Euro NCAP. Випробуванням піддалися 12 автомобілів. З них 8 отримали максимальну оцінку "5 зірок" – Audi Q7, Ford Kuga, Ford Mondeo, Porsche Taycan, Renault Captur, Skoda Octavia, Subaru Forester і Tesla Model X.

Euro NCAP провів чергову серію краш-тестів

Euro NCAP провів чергову серію краш-тестів

euroncap.com

Новини
Хорошисти і відмінники: подробиці нових краш-тестів Euro NCAP
Краш-тести Euro NCAP 2019: Tesla Model X

Краш-тести Euro NCAP 2019: Tesla Model X

euroncap.com

Французький кросовер Peugeot 2008 завоював "5 зірок" з опціонним пакетом систем безпеки, а ось стандартна версія трохи недотягла і отримала "4 зірки".

Оновлений дует VW Sharan і SEAT Alhambra удостоївся "4 зірок", а рестайлінговий Jeep Renegade присудили "3 зірки".

Випробувачі відзначили дуже високий рівень безпеки електричного кросовера Tesla Model X, який набрав за результатами фронтального краш-тесту 98 відсотків з 100 можливих. Крім того, кросовер продемонстрував високий результат (94%) за системи активної безпеки. До речі, аналогічні високі результати в цій категорії раніше показав і седан Tesla Model 3.

Пильна увага випробувачів привернув електричний спорткар Porsche Taycan. Виробники з Зіндельфінген не дарма отримують свої високі зарплати. Зокрема, за фронтальний краш-тест новинка отримала 85% рейтингу, а за системи активної безпеки – 73%.

Краш-тести Euro NCAP 2019: Porsche Taycan

Краш-тести Euro NCAP 2019: Porsche Taycan

euroncap.com

Skoda Octavia, Renault Captur, Ford Kuga і Audi Q7 отримали однаково хороші результати, кожен в своєму класі. Для Peugeot 2008 пропонується пакет Safety Plus, в який входять додаткові датчики, що забезпечують роботу електронних систем безпеки. Вони дозволили новинці отримати максимальні "5 зірок", але без цього пакету домогтися аналогічної оцінки не вдалося.

Краш-тести Euro NCAP 2019: Ford Mondeo

Краш-тести Euro NCAP 2019: Ford Mondeo

euroncap.com

Новий Subaru Forester не тільки добре впорався з тестами, але підтвердив свої переваги сімейного автомобіля, продемонструвавши високі результати в рейтингу захисту дітей.

Volkswagen Sharan і SEAT Alhambra завжди показували хороші результати. У процесі модернізації в концерні VW додали систему автономного екстреного гальмування і встановили обмежувачі навантаження на ремені безпеки для задніх пасажирів. Крім того, мінівени ідеально підходять в якості сімейного авто завдяки зручності установки дитячих крісел i-Size і опціонним бустерам.

Краш-тести Euro NCAP 2019: VW Sharan

Краш-тести Euro NCAP 2019: VW Sharan

euroncap.com

Міхель ван Ратінген, Генеральний секретар Euro NCAP, привітав всіх учасників тестів, які отримали 5-зірковий рейтинг за високі оцінки, особливо відзначивши результати Tesla. Також він зазначив компанії Ford і Volkswagen, які активно впроваджують сучасні системи безпеки на моделях- "довгожителях".

Як писав раніше OBOZREVATEL,

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Нідерланди
Теги
Euro NCAP Tesla Porsche Peugeot Volkswagen Seat Audi Jeep Ford Renault Subaru Skoda
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