На продаж виставили ЗАЗ 'Таврія' з шасі від BMW та мотором V8

В Україні виставили на продаж дуже незвичайну ЗАЗ-1102 "Таврія". Вона являє собою спорткар з повністю переробленою технікою і не має нічого спільного з цивільним гетчбеком.

Оголошення про продаж ексклюзиву з'явилося на сайті RST. Як зазначає власник, машина була "заточена" під дріфт, і від самої "Таврії" у неї залишилася лише назва і, власне, кузов.

В основі цього ЗАЗу лежить платформа BMW, а за рух відповідає баварський 4,0-літровий V8 потужністю 286 к.с. Всередині встановлено спортивні "ковші" та каркас безпеки.

Зовні про приналежність до BMW свідчать колеса – це фірмові диски баварської марки, які вона встановлювала на свої авто у 1990-х роках.

Продають заряджену "Таврію" за 8 300 доларів.

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