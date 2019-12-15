На Прикарпатті трапилася смертельна ДТП з сином Героя Небесної сотні: подробиці і фото

У суботу, 14 грудня, у селі Велика Кам'янка на Івано-Франківщині в результаті ДТП пішов з життя 23-річний син Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука, який загинув в Києві 20 лютого 2014 року.

Хлопця, який їхав на велосипеді, збив місцевий житель, 33-річний водій Аudi А6. Про це повідомляє сайт "Галка".

За даними поліції, винуватцем аварії є водій Аudi А6, який їхав по неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм потерпілий, житель села, загинув на місці події.

Також правоохоронцями встановлено, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Незабаром йому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

На Прикарпатті сталося смертельне ДТП з сином Героя Небесної сотні facebook.com/frankivsk.police

На Прикарпатті сталося смертельне ДТП з сином Героя Небесної сотні facebook.com/frankivsk.police

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом сталася страшна ДТП. Жертву розірвало на частини.

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