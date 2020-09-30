На дорогах України зростає кількість нових Rolls-Royce за $625 000

У Житомирі засвітився новий Rolls-Royce Phantom VIII покоління. Цікавко, що розкішний автомобіль відносно недавно надійшов у продаж, проте це далеко не перший такий автомобіль на наших дорогах.

Фото новітнього "Фантома" у Житомирі опублікував Instagram-аккаунт luxcar_of_ua. Судячи з того, що на машині немає номерних знаків, її недавно придбали.

Седан оснащаються 6,75-літровим 571-сильним V12, який зістикований із 8-ступіневим "автоматом". Салон машини оздоблений шкірою і дорогим деревом, а в оснащення входить пневмопідвіска.

До речі, коштує Rolls-Royce Phantom VIII недешево – 17,5 млн грн або 625 тис. доларів. Незважаючи на це, українці охоче купують розкішний седан: за даними AutoOboz, як мінімум три нових "Фантома" зареєстровані в Києві, ще один автомобіль "прописаний" в Полтавській області.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Китаї виявили звалище з майже новими суперкарами.