На дорогах України додасться радарів TruCAM: де будуть вимірювати швидкість

На дорогах України стане ще більше вимірювачів швидкості TruCAM. Сайт Патрульної поліції України

З середи, 29 липня, на автодорогах України з'явиться ще 43 нових ділянки, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM.

Про це повідомив в Facebook перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Нові прилади встановлять в місцях високої концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкості.

"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні пристрої TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", – зазначив поліцейський.

Він також додав, що на додаток до 43 нових розширені 5 вже існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM.

Всього на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимірювання будуть здійснюватися на 252 ділянках.

Поліція опублікувала карту і список з ділянками, де вимірюють швидкість руху.

Карта розміщення приладів вимірювання швидкості TruCAM (Facebook Олексія Білошпіцкого)

Розміщення приладів вимірювання швидкості TruCAM (Facebook Олексія Білошпіцкого)

Розміщення приладів вимірювання швидкості TruCAM (Facebook Олексія Білошпіцкого)

Розміщення приладів вимірювання швидкості TruCAM (Facebook Олексія Білошпіцкого)

Розміщення приладів вимірювання швидкості TruCAM (Facebook Олексія Білошпіцкого)

Розміщення приладів вимірювання швидкості TruCAM (Facebook Олексія Білошпіцкого)

Як писав OBOZREVATEL, в Україні стартувало профілактичне відпрацювання поліцейськими патрулями автомобільних доріг "Безпечне шосе". Його мета – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.