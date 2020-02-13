На АЗС у Києві зняли новий Lamborghini за 650 000 євро

У Києві на одній з АЗС сфотографували ексклюзивний суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Це найновіший, найпотужніший та найдорожчий автомобіль в своєму сімействі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше цей Lamborghini Aventador SVJ Roadster бачили на польсько-українському кордоні (на пункті пропуску "Шегині"). Відомо, що у машини чеські номери, проте не факт, що сам власник є громадянином Чехії (в цій країні іноземці часто реєструють ТЗ, оскільки в ній порівняно невеликі податки).

Lamborghini Aventador SVJ Roadster у Києві instagram.com/vehicles.exclusive

Lamborghini Aventador SVJ Roadster дебютував навесні 2019 року, всього буде випущено 800 таких авто. Від стандартного "Авентадора" особлива версія родстер відрізняється наявністю обважування, антикрила і зменшеною на півцентнера масою (за рахунок використання карбону). Крім того, він ще й більш потужний: за рух машини відповідає 770-сильний V12 об'ємом 6,5 л. Позначку у 100 км/год SVJ Roadster долає за 2,9 сек, максимальна швидкість складає понад 350 км/год.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster на польсько-українському кордоні instagram.com/sergiylviv1

Lamborghini Aventador SVJ Roadster на польсько-українському кордоні instagram.com/sergiylviv1

Ціна Lamborghini Aventador SVJ Roadster становить від 387 тис. євро, але конкретно цей екземпляр, за інформацією TopGir, обійшовся власнику у 621 тисячу (по всій видимості, суперкар оснащений додатковими заводськими опціями). Також даний родстер примітний вихлопом Balboni за 30 000 євро.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зняли унікальну 6-колісну Toyota, про яку немає жодної згадки в Інтернеті.

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