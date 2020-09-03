Мухи вивели з ладу 2600 новеньких автомобілів Chevrolet

Курйозний випадок стався у концерну General Motors. Поденки (різновид мух) завдали серйозних пошкоджень позашляховикам Chevrolet Tahoe і GMC Yukon, які не встигли передати клієнтам. Постраждало в цілому 2600 машин.

Як пише Autoblog, позашляховики зберігалися на майданчику біля заводу в очікуванні відвантаження в автосалони. І, як виявилося, зіпсувалися вони саме там: в окрузі мешкало багато мух (поруч розташоване озеро), які залишили сліди на лакофарбовому покритті автомобілів.

Chevrolet Tahoe 2021. Фото: autoblog.com

Кузови машин були покриті чорними точками, які непросто і погано "віддиралися". На жаль, проблему виявили дещо пізно, 100 позашляховиків навіть встигли доставити дилерам. Їх проінструктували, як усунути пошкодження – спочатку обдати пошкоджене ЛФП струменем води під високим тиском, а потім відполірувати, після чого зробити перевірку за допомогою люмінесцентних ламп. Вся ця процедура займає 2,5 години, при тому, як показала практика, ефективна вона не завжди – в окремих випадках машинам доводилося повністю перефарбовувати капот, настільки сильними були ушкодження.

Через те, подію, що сталася, у компанії вже виникли збої з постачанням – повідомляється, що відвантаження машин затримається до середини вересня.

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