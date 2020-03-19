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19 березня • оновлено в 13:19
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Мрія байкера: пікап Mercedes переробили і додали будинок на колесах

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Оригінальний проект представила тюнінгова компанія Carlex Design: пікап Mercedes-Benz X-Class перетворили в ідеальний транспорт для фанів велоспорту.

Як стало відомо OBOZREVATEL, тюнінгова компанія Carlex Design, а точніше її відділення Pickup Design, що займається пікапами, підготувала оригінальний проект на базі пікапа Mercedes-Benz X-Class.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

carlexdesign.com

Крім того, для більшого комфорту до машини додали не менш оригінальний трейлер, щоб після довгих тренувань спортсмени могли з комфортному відпочити і набратися сил. Проект отримав назву Exy Viale Bike Tour Set.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

carlexdesign.com

Як пікап, так і трейлер отримали яскраву колірну схему з чорного, червоного і білого кольорів. Пікап багато декорований деталями з карбону. Зокрема, з нього виготовлені розширювачі арок, капот, передня панель, двері багажного відділення і бампера. Доповнюють картину 22-дюймові легкосплавні диски з оригінальним малюнком і широкими декоративними накладками з назвою дизайн-ательє.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

carlexdesign.com

У кузові встановлено рухливий каркас для кріплення і безпечного перевезення трьох велосипедів. Пристрій має електричний привід, що істотно полегшує процес навантаження-розвантаження. Причому, з урахуванням того, що велосипеди розташовуються на каркасі над вантажною платформою, в кузові можна перевозити додатковий вантаж.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

carlexdesign.com

У салоні трейлера достатньо місця для відпочинку і сну чотирьох осіб, є душова кабінка, санвузол і кухня з усім необхідним обладнанням.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

carlexdesign.com

Польські майстри тюнінгу відомі своїми екстравагантними, а часом, навіть епатажними проектами. Про один з них – "Гелендвагене" в стилі стім-панк – ми вже розповідали.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set

carlexdesign.com

Нагадаємо, що компанія Mercedes-Benz планує припинити випуск пікапів X-Class в травні нинішнього року. Виробництво моделі на базі Nissan Navara було організовано на заводі в іспанській Барселоні в рамках співпраці з компанією Nissan. Однак, X-Class не знайшов достатнього відгуку у покупців.

Виробництво Mercedes-Benz X-Class буде припинено в травні нинішнього року

Виробництво Mercedes-Benz X-Class буде припинено в травні нинішнього року

mercedes-benz.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ford Ranger зайняв лідируючі позиції в Україні в сегменті пікапів.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Польща
Теги
пікап позашляховик Mercedes-Benz Nissan тюнінг авто новини
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