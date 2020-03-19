Мрія байкера: пікап Mercedes переробили і додали будинок на колесах

Оригінальний проект представила тюнінгова компанія Carlex Design: пікап Mercedes-Benz X-Class перетворили в ідеальний транспорт для фанів велоспорту.

Як стало відомо OBOZREVATEL, тюнінгова компанія Carlex Design, а точніше її відділення Pickup Design, що займається пікапами, підготувала оригінальний проект на базі пікапа Mercedes-Benz X-Class.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Крім того, для більшого комфорту до машини додали не менш оригінальний трейлер, щоб після довгих тренувань спортсмени могли з комфортному відпочити і набратися сил. Проект отримав назву Exy Viale Bike Tour Set.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Як пікап, так і трейлер отримали яскраву колірну схему з чорного, червоного і білого кольорів. Пікап багато декорований деталями з карбону. Зокрема, з нього виготовлені розширювачі арок, капот, передня панель, двері багажного відділення і бампера. Доповнюють картину 22-дюймові легкосплавні диски з оригінальним малюнком і широкими декоративними накладками з назвою дизайн-ательє.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

У кузові встановлено рухливий каркас для кріплення і безпечного перевезення трьох велосипедів. Пристрій має електричний привід, що істотно полегшує процес навантаження-розвантаження. Причому, з урахуванням того, що велосипеди розташовуються на каркасі над вантажною платформою, в кузові можна перевозити додатковий вантаж.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

У салоні трейлера достатньо місця для відпочинку і сну чотирьох осіб, є душова кабінка, санвузол і кухня з усім необхідним обладнанням.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

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Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Нагадаємо, що компанія Mercedes-Benz планує припинити випуск пікапів X-Class в травні нинішнього року. Виробництво моделі на базі Nissan Navara було організовано на заводі в іспанській Барселоні в рамках співпраці з компанією Nissan. Однак, X-Class не знайшов достатнього відгуку у покупців.

Виробництво Mercedes-Benz X-Class буде припинено в травні нинішнього року mercedes-benz.com

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