Мрія аскета: продається 30-річний VW T3 в ідеальному стані

Volkswagen T3 – один з найбільш шанованих та улюблених мікроавтобусів серед автомобілістів. Однак купити такий Транспортер в хорошому стані зараз непросто: багато екземплярів на сьогодні перебувають в жалюгідному стані в силу постійної та важкої експлуатації.

Проте, зараз в Берліні виставили на продаж ідеальний Volkswagen T3. Причому це не звичайний фургон, а ексклюзивний бус Сaravelle в особливому виконанні Сarat – така машина випускалася всього два роки.

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

Пробіг Фольксвагена, який був випущений ще у далекому 1989 році, становить 5000 км. Щоправда, власник не приховує, що у 2018 році замінив мотор. Однак нове "серце" повністю відповідає оригінальному: цей той самий 111-сильний інжекторний двигун об'ємом 2,1 л (при цьому на нього ще діє заводська гарантія).

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

По кузову немає ніяких питань – він був доведений до оригінального стану. У салоні приблизно така сама картина: все рідне (навіть комфортні велюрові крісла з відкидним столиком), заміні піддали лише динаміки акустичної системи.

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

Комплектація у Volkswagen T3 Сaravelle Сarat досить багата: центральний замок, електропривід дзеркал, панорамний люк, колеса з легкосплавними дисками, радіоприймач з тюнером та ABS-система.

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

Volkswagen T3 в ідеальному стані reezocar.com

Ціна даного автомобіля – 34 900 євро. Недешево, але він явно вартує цього.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Volkswagen відправив у виробництво кросовер, у якого ще немає назви.

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