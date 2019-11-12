Mitsubishi обзавелася новим кросовером

Компанія Mitsubishi презентувала новий кросовер-мінівен Xpander Cross, який поповнить сімейство Xpander.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Популярний в країнах Південно-Східної Азії 7-місний мінівен Xpander отримав внедорожную версію.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Дизайн моделі виконаний у фірмовій стилістиці Dynamic Shield, яку вже приміряли на себе інші представники модельної гами Mitsubishi. Від звичайного Xpander версія з приставкою Cross відрізняється збільшеним кліренсом (225 мм замість 205), захисним пластиковим обвісом, більш масивними бамперами, збільшеною решіткою радіатора і 17-дюймовими колісними дисками.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Новинка отримала повністю світлодіодні фари і ліхтарі, а також сріблясті рейлінги на даху. Крім того, за рахунок розширювачів колісних арок ширина новинки збільшилася на 50 мм – до 1800 мм. За рахунок цього автомобіль став виглядати більш гармонійно.

Xpander Cross оснастили модернізованим 1,5-літровим 105-сильним бензиновий мотором. За даними виробника, він став економічніше і тихіше. У парі з ним працюють 4-ступінчастий "автомат" або 5-ступінчаста "механіка", а крутний момент передається до передній парі коліс. Крім того, автомобіль став самим тихим в класі за рахунок використання нових звуко- і вибропоглощающих матеріалів.

Мінівен Xpander з'явився в лінійці Mitsubishi в 2017 році і за короткий час став одним з бестселерів в країнах Азії mitsubishi-motors.com

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Як і звичайний Xpander, салон новинки вміщує 7 осіб. Для зручності трансформації сидіння другого ряду розділені в співвідношенні 40:60, а третій ряд має індивідуальні крісла. Всі вони можуть складатися як частково, так і повністю. У списку опцій новинки – регульована в двох площинах рульова колонка, круїз-контроль, шкала приладів з контрастною підсвічуванням і програмований освітлення салону.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Нагадаємо, що модель Xpander вийшла на ринок в 2017 році і буквально за рік стала одним з найбільш продаваних автомобілів марки в азіатському регіоні. Першими придбати Xpander Cross зможуть жителі Індонезії, де буде організовано виробництво моделі. Потім новинка з'явиться і в інших країнах Азії.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi показала автомобіль, здатний працювати на альтернативних видах палива.

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